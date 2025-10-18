Mogelijk persoon uit vliegtuig naar Schiphol gevallen

Een boer in Abbenes heeft donderdagavond een schokkende ontdekking gedaan. Tijdens het ploegen van zijn land aan de Hoofdweg trof hij het lichaam van een overleden persoon aan. De politie onderzoekt de zaak en sluit niet uit dat het slachtoffer uit een vliegtuig is gevallen.

Onder aanvliegroute Schiphol

De plaats in Noord-Holland bevindt zich rechtstreeks onder een belangrijke aanvliegroute naar Schiphol, wat volgens de politie met elkaar te maken kan hebben. ‘We houden er rekening mee dat de persoon zich had verstopt in een landingsgestel en naar beneden is gevallen,’ zegt een politiewoordvoerder tegen het ANP, na berichtgeving van NH Nieuws.

Meerdere scenario’s mogelijk

De woordvoerder legt tegelijkertijd de nadruk op het feit dat er nog verschillende scenario’s openstaan. ‘Hij of zij kan er ook zelf zijn gaan liggen, of er al dan niet in overleden toestand zijn gebracht. Je kan van alles bedenken.’

Hoe lang het lichaam al op de akker lag, is nog onduidelijk. Volgens de politie is het ‘zeer aannemelijk dat het lichaam er best heel lang heeft gelegen.’ Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld.

Het komt geregeld voor dat mensen zich verstoppen in het landingsgestel van een vliegtuig, vaak in een poging het land te ontvluchten. Bij het uitklappen van het landingsgestel kunnen verstekelingen naar buiten vallen, vaak met dodelijke gevolgen. Het verstoppen is ook extreem gevaarlijk vanwege de lage zuurstofniveaus en vriestemperaturen op grote hoogte. Volgens een rapport van de FAA uit 2011 overlijdt ongeveer tachtig procent van de verstekelingen in externe compartimenten van vliegtuigen.