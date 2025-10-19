Chinese straaljager krijgt er een grote klant bij

Indonesië kiest voor een Chinese straaljager. Het land koopt de J-10 van vliegtuigbouwer Chengdu voor zijn luchtmacht.

Indonesië heeft bevestigd dat het de Chinese Chengdu J-10-straaljager koopt. De deal, met een geschatte waarde van krap 8 miljard euro, is de grootste militaire aankoop in de geschiedenis van het land en markeert tevens de eerste grote bestelling van Chinees defensiematerieel door Indonesië.

Met deze stap wordt Indonesië, na Pakistan, het tweede land buiten China dat de J-10 zal inzetten. De toestellen zullen deel uitmaken van een bredere modernisering van de Indonesische luchtmacht, die ook investeert in de Boeing F-15EX, de Dassault Rafale F4 en de Turkse vijfde generatie Kaan-straaljager.

Minister van Defensie Sjafrie Sjamsoeddin verklaarde dat de J-10 ‘binnenkort boven Jakarta zal vliegen’. Volgens minister van Financiën Purbaya Yudhi Sadhewa zou het gaan om maximaal 42 toestellen. De eerste tranche, ter waarde van circa 1,37 miljard euro, zal worden gefinancierd via buitenlandse leningen. De bestelling betreft vermoedelijk de J-10B-variant.

De Indonesische luchtmacht beschikt momenteel over een gevarieerde vloot, waaronder F-16 Fighting Falcons, Russische Su-27- en Su-30-jagers, BAE Hawk 200’s en KAI T-50i-trainers. Met de toevoeging van de J-10 en toekomstige toestellen als de KF-21 Boramae wil het land zijn luchtverdediging naar een hoger niveau tillen.