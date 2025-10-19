Groen licht voor 737 MAX

Goed nieuws voor Boeing: de Amerikaanse vliegtuigbouwer mag van de FAA de productie van de 737 MAX opschroeven.

Boeing heeft van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA groen licht gekregen om de productie van de 737 MAX op te voeren. De vliegtuigbouwer mag voortaan 42 toestellen per maand bouwen, een stijging ten opzichte van de eerdere limiet van 38. De productie was sinds begin vorig jaar aan banden gelegd na een incident waarbij een deurpaneel van een 737 MAX 9 van Alaska Airlines tijdens de vlucht losraakte.

Het voorval leidde tot een diepgaand onderzoek naar de veiligheids- en kwaliteitsprocessen bij Boeing. De FAA stelde destijds strenge beperkingen in en hield toezicht op elke stap van de productielijn. Volgens de toezichthouder hebben inspecteurs nu uitgebreide controles uitgevoerd en vastgesteld dat de fabrikant de nodige verbeteringen heeft doorgevoerd om de productie veilig op te schalen.

Voor Boeing betekent de beslissing een belangrijke stap richting herstel. Het concern kampt al jaren met financiële tegenslagen door productieverstoringen, technische problemen en reputatieschade na eerdere 737 MAX-crashes en stilleggingen. Een hogere productiesnelheid moet helpen om achterstanden in leveringen weg te werken en het vertrouwen van luchtvaartmaatschappijen en investeerders te herstellen.

De 737 MAX blijft een van Boeings meest verkochte vliegtuigtypes en vormt een cruciale pijler in de concurrentiestrijd met Airbus. Met de goedkeuring van de FAA hoopt Boeing weer een stabieler productie- en leveringsritme te bereiken, zonder concessies te doen aan veiligheid en kwaliteit.