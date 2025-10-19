Paniek aan boord van Airbus A321

Een vlucht van Air China moest zaterdagochtend uitwijken nadat de lithiumbatterij van een elektronisch apparaat van een passagier in vlammen opging. Het apparaat was op dat moment opgeborgen in een van de bagagevakken.

Op beelden die gedeeld werden op sociale media, is te zien hoe de vlammen de cabine van de Airbus A321 doen oplichten. Het toestel was onderweg van Hangzhou naar Seoul Incheon. Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul.



It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger's luggage spontaneously combusting.



The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

Veilig geland

Het cabinepersoneel haastte zich om het vuur met water te blussen. Dankzij deze snelle actie was de brand snel uitgedoofd. Er werden geen gewonden gemeld onder de 170 passagiers. Ondertussen startten de piloten snel met de afdaling vanaf een kruishoogte van 33.000 voet. De crew besloot te landen op de luchthaven van Shanghai, waar de brandweer van de luchthaven het vliegtuig opwachtte.

Lithiumbatterijen

De brand werd veroorzaakt door een lithiumbatterij, die alledaagse voorwerpen zoals mobiele telefoons, tablets en laptops voorziet van stroom. Lithiumbatterijen worden ook gebruikt in draagbare powerbanks.

Steeds meer airlines doen om deze reden powerbanks in de ban. Powerbanks maken gebruik van een lithium-ion batterij. Deze batterijen kunnen in zeldzame gevallen oververhit raken en in een proces terechtkomen dat bekend staat als ’thermal runaway’. Hierbij verspreidt de hitte zich snel van cel naar cel binnen de batterij, wat kan leiden tot brand, rook en explosies. Dergelijke situaties zijn bijzonder gevaarlijk in een afgesloten vliegtuigcabine op grote hoogte. Het blussen van dergelijke branden is lastig en kan risico’s opleveren voor passagiers en bemanning.

In verschillende situaties kwam het al voor dat een powerbank aan boord in brand vloog. Tijdens vlucht KL792 van São Paulo naar Amsterdam afgelopen dinsdagavond vatte een oververhitte powerbank vlam. Het cabinepersoneel wist de powerbank te blussen, waarna de cabine een lange tijd vol rook stond.

In januari brak op een luchthaven in Zuid-Korea brand uit in een rugzak aan boord van een Airbus A321 van Air Busan. Ook daar was een oververhitte powerbank de oorzaak. Hoewel het toestel toen nog aan de grond stond en snel geëvacueerd kon worden, raakten enkele passagiers lichtgewond en liep het toestel aanzienlijke schade op.