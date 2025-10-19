Transavia vraagt passagiers minder in te pakken 

Transavia neemt in 2025 deel aan The Aviation Challenge, een jaarlijks initiatief van luchtvaartalliantie SkyTeam dat gericht is op innovatie en verduurzaming binnen de luchtvaart. Het thema van dit jaar is impact. De maatschappij testte in dat kader verschillende initiatieven op zes vluchten van Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam naar Faro, met als doel de milieubelasting van vliegen te verkleinen.

Lichter vliegen

Een belangrijk onderdeel van de proefvluchten was de Light Flight Challenge, waarmee Transavia de nadruk legde op het verminderen van gewicht aan boord. Minder gewicht betekent minder brandstofverbruik en dus minder CO₂-uitstoot.

Passagiers werden aangemoedigd om lichter te reizen en minstens twee kilo minder ruimbagage mee te nemen dan geboekt. In ruil daarvoor ontvingen zij een warm drankje aan boord. Ook cabine- en cockpitpersoneel nam minder persoonlijke spullen mee. Daarnaast werd alleen zoveel brandstof getankt als nodig was voor de geplande vlucht, uiteraard binnen de vereiste veiligheidsmarges.

Kristina Palovicova, Innovation Expert bij Transavia, licht toe: ‘Honderd kilo minder op een vliegtuig van ruim zeventig- tot honderdduizend kilo lijkt misschien weinig, maar als Transavia op alle vluchten 100 kilo minder meeneemt, zou dat jaarlijks ongeveer 1,4 miljoen kilo CO₂ schelen. Door de gezamenlijke inzet werd op elke vlucht het doel ruimschoots gehaald.’

Nieuwe technologieën

Tijdens de testvluchten werden ook technologieën benut die helpen het brandstofverbruik verder te verminderen. Zo maakten piloten gebruik van OptiClimb, een systeem dat het brandstofverbruik tijdens de klimfase optimaliseert, en van FliteDeck Advisor, dat tijdens de vlucht continu de meest efficiënte snelheid berekent.

Daarnaast besteedde Transavia extra aandacht aan circulariteit en afvalbeheer. Door het aanbod van catering beter af te stemmen op de vraag en afval zorgvuldig te scheiden, wist de luchtvaartmaatschappij voedselverspilling en restafval te verminderen. Op de zes testvluchten tussen Nederland en Faro werd 45 procent van het afval gerecycled, 12 procent meer dan gemiddeld op reguliere vluchten van Transavia.