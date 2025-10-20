Airbus A320 stort bijna in zee

De Italiaanse luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een incident met een Airbus A320. Het toestel van Air Arabia stortte na opstijgen bijna in zee.

De Airbus A320-200, registratie CN-NML, steeg op zaterdag 20 september op vanaf de luchthaven van Catania, Italië onderweg naar Amman, Jordanië. Seconden na loskomen van de grond begon het toestel te dalen en stortte het bijna neer in de zee. De Italiaanse luchtvaartautoriteiten classificeerden het incident als een ‘ernstige gebeurtenis’.

Volgens de eerste beschikbare informatie, aangeleverd door de maatschappij, kreeg de cockpit een Ground Proximity Warning System (GPWS) pull-up-bericht. Dit is automatisch te horen wanneer een vliegtuig zich te dicht bij de grond bevindt. Verschillende media berichten dat het vliegtuig tot minder dan tweehonderd voet (61 meter) van het wateroppervlak kwam.

De cockpit vervolgde vervolgens hun route richting Amman zonder verdere incidenten, waar het een kleine drie uur later arriveerde. Aan boord zaten slechts twee piloten en vier leden van het cabinepersoneel, geen van hen raakte gewond. Overige passagiers waren niet aanwezig. Een woordvoerder van de maatschappij bevestigt bekend te zijn met het onderzoek van de Italiaanse autoriteiten.

GPWS

Het Ground Proximity Warning System (GPWS) is een essentieel veiligheidssysteem aan boord van vliegtuigen om ‘Controlled Flight Into Terrain‘ (CFIT) te voorkomen. Dit systeem waarschuwt piloten met alarmen en signalen wanneer het vliegtuig te dicht bij de grond, bergen of andere obstakels dreigt te komen. Het gebruikt een radiohoogtemeter om de directe afstand tot de grond en de daalsnelheid te meten.

Het systeem werkt met verschillende waarschuwingsmodi, zoals bij een te snelle daling (“SINK RATE, PULL UP”) of het naderen van verhoogd terrein. Een van de bekendste en meest tragische voorbeelden waarbij de GPWS-waarschuwing “SINK RATE, PULL UP” klonk, is de crash van American Airlines Vlucht 965 op 20 december 1995. Dit ongeluk wordt vaak aangehaald als een voorbeeld van CFIT