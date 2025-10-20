A320 maakt noodlanding in Rusland

Een vlucht van Azerbaijan Airlines raakte in Rusland in de problemen op maandag 20 oktober. Vanwege een defect aan het landingsgestel, keerde het toestel om. Bij de landing raakte de Airbus van de baan en belandde in het gras.

Het toestel met vluchtnummer J2-020 stond ingepland voor een vlucht van Sint-Petersburg Pulkovo Aiport naar Bakoe, Azerbaijan. Kort na take-off ontdekte de captain een technisch probleem met het landingsgestel van de A320 en besloot terug te keren.

Uiteindelijk vloog de A320 met 155 passagiers drie uur in een holding pattern om brandstof kwijt te raken. Om 02:26 uur Nederlandse tijd, bijna drie uur na vertrek, werd de squawk-code gewijzigd naar 7700 en begon het toestel aan de nadering.