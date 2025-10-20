Bonaire verliest belangrijke vliegverbinding 

De route werd slechts veertien maanden geleden gelanceerd en bracht nieuwe toeristen naar Bonaire. Helaas is dat binnenkort verleden tijd; het eiland verliest de vliegverbinding.

Veertien maanden geleden lanceerde JetBlue enthousiast de nieuwe vliegverbinding tussen New York JFK en Bonaire Flamingo Airport. De airline voerde de route één maal per week en zet hiervoor een Airbus A320 met plaats voor 162 passagiers in. Deze vertrekt zaterdagochtend vroeg uit NYC voor een vier uur durende vlucht richting de Caraïben. ’s Avonds is deze weer terug.

De laatste keer dat deze route plaatsvindt is op 3 januari 2026. Daarna stopt JetBlue met haar route naar Bonaire. Hoewel de maatschappij geen verklaring heeft gegeven over het schrappen van de route, suggereerde AirlineGeeks dat het te wijten zou kunnen zijn aan kostenbesparingen. De luchtvaartmaatschappij is bezig onrendabele routes te beëindigen; deze theorie is echter niet bevestigd.

Ondanks het vertrek van JetBlue, blijft Bonaire niet helemaal zonder verbindingen naar de Verenigde Staten achter. De drie grootste maatschappijen van de V.S., Delta Air Lines (Atlanta), American Airlines (Miami) en United Airlines (Houston en Newark), vliegen het eiland voorlopig nog wel aan. JetBlue blijft ook te vinden op de andere ABC-eilanden: Aruba en Curaçao.

Vrezen

Nederlandse reizigers hoeven verder niet te vrezen voor hun vluchten naar Bonaire. Het eiland blijft nog altijd ongekend populair onder Nederlandse reizigers, vooral vanwege de duik- en snorkel-mogelijkheden. Zowel KLM als Corendon en TUI verbinden het eiland meermaals per week met Amsterdam, hoewel sommige met een tussenstop op Curaçao of Aruba.

Lees ook: