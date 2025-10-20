Dodelijk ongeluk met Turkse Boeing 747

Emirates SkyCargo-vlucht EK9788, uitgevoerd door de Turkse vrachtmaatschappij AirACT, raakte van de baan en botste tegen een voertuig van de luchthaven. Twee grondmedewerkers kwamen om het leven.

Het ongeluk gebeurde op Hong Kong International Airport. Het toestel, een Boeing 747-400 met registratie TC-ACF, steeg op vanaf Dubai Maktoum Airport onderweg naar Hong Kong International Airport. Bij de landing op de baan 07L ging het mis. Om 21:53 uur (Nederlandse tijd) raakte het toestel met een grondsnelheid van negentig knopen van de baan, botste tegen een ground service vehicle en vervolgens met een grondsnelheid van 49 knopen te water.

De vier bemanningsleden klommen zonder verwondingen uit de 747. De twee omgekomen grondmedewerkers zaten in het voertuig en werden vervolgens meegesleurd in zee. De personeelsleden van dertig en 41 jaar overleefden het ongeluk niet. De exacte oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

Voormalig ANA-toestel

De Turkse AirACT, voormalig bekend als MyCargo Airlines, biedt cargo-chartervluchten aan. Het toestel dat betrokken raakte in dit ongeluk vervoerde eerder passagiers voor ANA. Later werd het 32 jaar oude toestel omgebouwd tot vrachtvliegtuig.

Eerder incident op Schiphol

Het is opmerkelijk dat hetzelfde toestel eerder in juli 2025 ook met problemen op Schiphol landde. Rond 15:00 uur kwam de Jumbojet ter hoogte van Enschede Nederland binnen. Tijdens de daling constateerden de piloten volgens AV Herald een storing aan de rechtermotor. De vliegers probeerden de motor te herstarten, maar dat mocht niet baten. Na de landing taxiede de 747 gewoon richting het vrachtplatform bij Schiphol-Rijk. De machine stond vervolgens iets minder dan 24 uur aan de grond waarna die de volgende ochtend alweer klaargestoomd werd voor een vlucht naar het Duitse Frankfurt.