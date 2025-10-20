Lufthansa met slecht nieuws voor reizigers

Na Ryanair kondigt nu ook Lufthansa aan minder te gaan vliegen binnen Duitsland. Het zou gaan om honderd binnenlandse vluchten per week, vooral vanwege de hoge operationele kosten in het land.

‘Verbindingen zoals München–Münster/Osnabrück en München–Dresden worden momenteel herzien. We lijden dagelijks verlies op deze routes,’ aldus Lufthansa-CEO Carsten Spohr. Hij benadrukt dat de verminderingen noodzakelijk zijn om toekomstige annuleringen te voorkomen.

Stijgende kosten in Duitsland

Duitsland is een van de duurste landen van Europa geworden om vanuit te vliegen, vooral door fors gestegen overheidsheffingen. Uit cijfers blijkt dat het land op plek 28 van 31 staat wat betreft het herstel van de luchtvaart sinds de pandemie. Volgens Lufthansa zijn de kosten sinds begin 2025 sterk toegenomen. Start- en landingsrechten stegen met veertig procent en de kosten voor luchtverkeersleiding met 25 procent.

De Duitse Luchtvaartvereniging (BDF) meldt zelfs dat de overheidsheffingen per vertrek sinds 2019 met maar liefst 128 procent zijn gestegen. Stuttgart spant de kroon met €5.109 aan heffingen voor een Europese vlucht met 150 passagiers, gevolgd door Frankfurt (€4.847, +83%) en Berlijn-Brandenburg (€4.238, +92%). Ter vergelijking: in Istanbul betalen luchtvaartmaatschappijen slechts €524 (+4%), in Madrid €687 en in Brussel €1.892.

Plannen om 4000 medewerkers te ontslaan

Vanwege de hoge kosten en tegenvallende resultaten, maakte de Duitse luchtvaartmaatschappij eerder bekend plannen te hebben om vierduizend banen te willen schrappen. Het zou de grootste reorganisatie zijn bij Europa’s grootste luchtvaartgroep sinds de pandemie.

Ryanair pakt ook haar koffers

Ook budgetmaatschappij Ryanair geeft de Duitse overheid de schuld. ‘Het is buitengewoon teleurstellend dat de nieuw gekozen Duitse federale regering haar belofte om de schadelijke vliegbelasting en de enorm hoge toegangskosten, die een enorme last vormen voor de Duitse luchtvaartsector, al heeft gebroken’, zei Ryanair CEO Dara Brady in Berlijn. Hij wees ook op de hoge luchthavenkosten.