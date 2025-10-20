Piloot gewond geraakt tijdens vlucht

Een piloot van United Airlines raakte gewond toen het cockpitraam van zijn 737 MAX op 36.000 voet hoogte barstte. Volgens bronnen kwam een mysterieus object tegen de voorkant van het toestel.

De Boeing 737 MAX 8 (vlucht UA1093) was op 16 oktober onderweg van Denver naar Los Angeles toen tijdens de cruisefase een onbekend object de neus van het toestel raakte. Het cockpitraam barstte en de piloot raakte lichtgewond door de glasscherven. De crew week veilig uit naar Salt Lake City.

De 140 passagiers verlieten veilig het toestel in Salt Lake City, waarna United een vervangende Boeing 737 MAX 9 inzette om hen alsnog naar Los Angeles te vervoeren. Deze vlucht arriveerde ongeveer zes uur later dan gepland.

United Airlines pilot injured after mystery object smashes windshield at 36,000 feet https://t.co/DhGoS7tv92 pic.twitter.com/OvKaa4ILW2— New York Post (@nypost) October 19, 2025

Op de grond voor onderzoek

Het toestel dat betrokken was bij het incident is een Boeing 737 MAX 8. Een grondig onderzoek van het beschadigde vliegtuig zal naar verwachting duidelijkheid geven over de oorzaak van het gebarsten cockpitraam. Meer dan twee dagen na het voorval staat de 737 MAX 8 nog geparkeerd in Salt Lake City.

Kans één op een biljoen

In een rapport uit 2023 schatte de FAA de kans dat ruimtepuin ernstige verwondingen veroorzaakt bij een lijnvlucht op één op een biljoen. Het incident met de gebarsten cockpitraam op 36.000 voet is daarmee uitzonderlijk zeldzaam. Ter vergelijking: birdstrikes en zware hagel komen op lagere hoogtes veel vaker voor.