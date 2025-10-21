737-deelvloot aan de grond na motorproblemen 

Aerolineas Argentinas zet een deel van haar Boeing 737-deelvloot aan de grond vanwege recente motorproblemen. De airline heeft dit jaar te maken gehad met vier verschillende incidenten.

Woensdag 15 oktober moest een Boeing 737-800, registratie LV-FSK, uitwijken na motorproblemen. Het toestel was op dat moment net vertrokken uit Buenos Aires, onderweg naar Cordoba, Argentinië. De CFM56-motoren, die onder de vleugels van het toestel hangen, kregen te maken met technische problemen kort na opstijgen. Het is het vierde motor-gerelateerde-incident dit jaar.

Als gevolg van het incident besloot de maatschappij een deel van haar 737’s aan de grond te houden. In totaal gaat het om acht toestellen, ongeveer dertig procent van haar 737-deelvloot en tien procent van de gehele vloot. Door de toestellen tijdelijk aan de grond te zetten kan het onderhoudsteam van Aerolineas zich uitsluitend concentreren op de motoren.

De airline liet in een persbericht weten dat alle motoren onder de 737 voldoen aan inspectiestandaarden vanuit de fabrikant, maar ze erkende dat er een patroon van fouten bestaat met betrekking tot het motortype. ‘Deze preventieve schorsing staat voor onze toewijding aan operationele veiligheid,’ aldus een woordvoerder van de maatschappij.

Kritiek

Desondanks krijgt de maatschappij alsnog kritiek te verduren. De Air Line Pilots Association (ALPA) beschuldigt Aerolineas Argentinas van een ‘alarmerend gebrek aan overzicht’ en waarschuwde dat piloten voorlopig zullen weigeren de getroffen toestellen te besturen. De organisatie wil dat de airline eerst met een toekomstgerichte oplossing komt.

Aerolineas Argentinas verwacht voorlopig niet al te veel overlast te ervaren vanwege het aan de grond houden van de 737-vliegtuigen. De airline zit middenin het laagseizoen en beschikt verder nog over een flinke vloot aan narrowbody-toestellen, waaronder Embraer E190’s, Boeing 737-700’s en de nieuwere Boeing 737 MAX 8, die Aerolineas Argentinas de afgelopen jaren toevoegde aan haar vloot.