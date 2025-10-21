Airline doet nieuwe Chinese vliegtuigen nu alweer weg

Vietjet neemt al na zes maanden afscheid van de COMAC C909. Het is een tegenvaller voor de Chinese vliegtuigindustrie, die maar niet echt van de grond wil komen.

De Vietnamese prijsvechter Vietjet heeft de inzet van twee COMAC C909-vliegtuigen al na zes maanden beëindigd. Op 18 oktober liep de leaseperiode af en deze werd niet verlengd. Het besluit daartoe betekent een tegenvaller voor de Chinese vliegtuigbouwer die zichzelf wil positioneren als alternatief voor Airbus en Boeing.

De leaseperiode begon in april, kort na het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Hanoi, en werd gezien als een diplomatiek gebaar om de economische banden tussen beide landen te versterken. De twee toestellen werden geleverd door Chengdu Airlines onder een zogenoemde wet-lease, waarbij ook bemanning en onderhoud werden verzorgd. Ze vlogen binnenlandse routes tussen Hanoi, Con Dao en Ho Chi Minhstad.

Hoewel de operatie technisch probleemloos verliep, waren de kosten hoog door de inzet van buitenlandse bemanning, het onderhoud vanuit China en beperkte lokale ondersteuning. Daardoor besloot Vietjet het contract niet te verlengen. Beide C909’s maakten hun laatste vlucht op 17 oktober. Met het einde van de lease verdwijnt Vietjet voorlopig van Con Dao-eiland, omdat geen van haar andere toestellen geschikt is voor de korte baan daar.