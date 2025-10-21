EU-land staat vlucht Poetins Ilyushin Il-96 toe

In aanloop naar de top tussen Trump en Poetin in Boedapest, Hongarije, was het nog maar de vraag hoe de Russische president zijn bestemming zou bereiken. Dat lijkt nu duidelijk.

Bulgarije staat toe dat de Russische president Poetin gebruikmaakt van het luchtruim onderweg naar Boedapest. Eigenlijk is het EU-luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen. Voor een diplomatieke bijeenkomst van dergelijk formaat, echter, wil het land best een uitzondering maken, zo liet de Bulgaarse regering weten in de marge van een EU-ministerraad in Luxemburg.

‘Als er inspanningen worden geleverd om vrede te bereiken, en als de voorwaarde is dat er een bijeenkomst is, is het het meest logisch dat een dergelijke bijeenkomst op de meest haalbaar mogelijke manier mogelijk wordt gemaakt’, aldus de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken Georg Georgiev.

De toestemming van Bulgarije opent een mogelijke route naar Boedapest voor de Ilyushin Il-96 van Poetin. De president kan vanuit Moskou, via de Kaukasus, de Zwarte Zee, Bulgarije en Servië (een bevriend land) naar Hongarije reizen. Andere mogelijkheden, zoals over Oekraïne of via de Baltische Staten en Polen zijn vrijwel onmogelijk; deze landen staan erg vijandig tegenover Rusland.

Liever per trein

Hoewel Poetin een trotse bezitter is van een in Rusland gebouwde Ilyushin-96, maakt hij er tegenwoordig weinig gebruik van. Na de grootschalige invasie van Oekraïne verkiest de Russische president steeds vaker een gepantserde trein boven het presidentiële vliegtuig. Volgens Russische media vertrouwt Poetin het vervoermiddel niet meer met betrekking tot zijn eigen veiligheid.

In plaats daarvan reist Poetin vrijwel exclusief met een gepantserde trein van en naar zijn residenties, aldus The Moscow Times. De trein lijkt naar verluidt op de reguliere langeafstandstreinen die in het land worden gebruikt. In werkelijkheid zou deze voorzien zijn van een speciaal pantser, een slaapwagon, een kantoor en een wagon voor beveiligde communicatie.