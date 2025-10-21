Extra straaljagers voor de oosterburen

Duitsland koopt extra F-35’s. De oosterburen schaffen meer toestellen aan ter vervanging van de verouderde Tornado.

De Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, is van plan om nog eens vijftien F-35-gevechtsvliegtuigen te bestellen bij de Amerikaanse fabrikant Lockheed Martin. Dat bevestigde een parlementaire bron maandag aan Reuters, na een bericht van Der Spiegel.

Uit vertrouwelijke documenten die zijn opgesteld voor de begrotingscommissie van het parlement blijkt dat de planners rekenen op een kostprijs van in totaal ongeveer 2,5 miljard euro voor de F-35’s, aldus de bron. Een andere bron meldt dat er gesprekken gaande zijn over de aankoop van extra toestellen, maar wilde geen exact aantal noemen. Het Duitse ministerie van Defensie in Berlijn weigerde commentaar te geven.

Duitsland heeft eerder al 35 van de door Amerikaanse toestellen besteld ter vervanging van de verouderde Tornado’s. De huidige Tornado-vloot bestaat uit 85 toestellen, die op den duur buiten dienst worden gesteld. De F-35 zal dan ook de kernwapentaak van de Tornado overnemen. In Duitsland liggen Amerikaanse kernwapens opgeslagen voor gebruik in geval van een conflict. Hoewel dit officieel niet wordt bevestigd heeft Nederland een vergelijkbare rol binnen het zogeheten NATO Nuclear Sharing-programma en liggen er Amerikaanse atoombommen op Volkel.

F-35 of FCAS?

In juli ontkende Berlijn nog plannen te hebben om vijftien extra F-35’s aan te schaffen, maar dankzij het aanzienlijk verhoogde defensiebudget is er meer ruimte voor nieuwe wapenaankopen. Een beslissing om meer F-35’s te kopen zou nieuwe spanningen kunnen veroorzaken tussen Duitsland en Frankrijk. De twee landen liggen al langer overhoop over hun moeizaam verlopende gezamenlijke gevechtsvliegtuigproject Future Combat Air System (FCAS).