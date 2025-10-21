Oude Airbus weer de lucht in na birdstrike op Schiphol

Een DHL Airbus A300 moest zaterdagmiddag de takeoff vanaf de Zwanenburgbaan op Schiphol afbreken vanwege een birdstrike.

De A300-600 van EAT Leipzig, registratie D-AEAB, stond op het punt een vrachtvlucht voor DHL van Schiphol naar Londen Heathrow uit te voeren. Het toestel taxiede rond 16:45 uur van het vrachtplatform op Schiphol-Oost in de richting van de Zwanenburgbaan (18C/36C). Terwijl de 23 jaar oude Airbus al bezig was met de takeoff roll en met een snelheid van ongeveer honderd knopen over de baan reed, kreeg de machine te maken met een birdstrike in de rechtermotor. Daarbij zou de verkeersleiding een vlam uit de betreffende motor hebben zien komen, meldt The Aviation Herald.

Daarop brak de bemanning meteen de start af en schakelde ze de motor uit. Ook werden de hulpdiensten ingeschakeld om de Airbus even na te lopen. Vervolgens taxiede de crew terug naar het platform, waar het een halfuur na vertrek weer stilstond. Het toestel stond vervolgens ruim een dag aan de grond op Schiphol voor inspecties. Zondagavond koos het toestel opnieuw het luchtruim in de richting van Leipzig, waar DHL een onderhoudslocatie heeft. Sinds dinsdagochtend is de A300 weer volledig operationeel.

© FlightRadar24

Eerdere birdstrike

Een paar jaar geleden had een andere Airbus A300 van DHL eveneens een aanvaring met vogels op Schiphol. Daarbij schoot tijdens de takeoff een grote steekvlam uit de linkermotor, wat bijzondere beelden opleverde.