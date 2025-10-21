Transavia-CEO: ‘De beste manier om ons jubileum te vieren’

Transavia viert vandaag het 60-jarig bestaan met een bijzonder evenement in Hangar 2 op Schiphol. Hoogtepunt van de dag is de doop van haar Airbus A321neo in retro-huisstijl, die vanaf vandaag is voorzien van de naam ‘John Block’. Daarmee eert de jarige airline de pionier die in 1965 aan haar basis stond.

Tijdens een paneldiscussie eerder op de ochtend stond de toekomst van de Nederlandse luchtvaart centraal, met als deelnemers Transavia-COO Marloes van Laake en (aspirant-)Kamerleden van VVD, CDA en BBB. Thema’s als verduurzaming, innovatie en toegankelijkheid passeerden de revue. De ochtend werd afgesloten met het symbolische hoogtepunt: de naamgeving van de retro-Airbus A321neo door minister Tieman en CEO Marcel de Nooijer.

Felicitaties

Felicitaties kreeg Transavia van onder anderen demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur & Waterstaat), Ben Smith (CEO Air France-KLM Group), Marjan Rintel (CEO KLM), Wouter van Wersch (Executive Vice President International Airbus) en leden van de Raad van Commissarissen.

Transavia-CEO Marcel de Nooijer en KLM-CEO Marjan Rintel © Lieneke Koornstra

‘Zestig jaar Transavia is vooral een verhaal van mensen: collega’s, partners en miljoenen passagiers die we met elkaar hebben verbonden’, aldus Marcel de Nooijer, CEO Transavia. ‘John Block stond aan het begin van dat verhaal. Met ondernemingszin en lef maakte hij vliegen toegankelijk voor een breed publiek. Het is daarom passend dat juist onze retro-Airbus, het toestel dat verleden en toekomst symbolisch met elkaar verbindt, zijn naam draagt. We zijn trots op ons erfgoed en kijken vooruit met dezelfde energie: betaalbaar, betrouwbaar en met belangstelling voor verduurzaming.’

John Block

John Block (1929–1994) Block was mede-initiatiefnemer en eerste topman van Transavia Holland. Met zijn klantgerichte en ondernemende aanpak legde hij de basis voor het succes van Transavia en inspireerde hij generaties luchtvaartprofessionals. Zijn pioniersgeest – nuchter, vernieuwend en servicegericht – vormt nog altijd de kern van het bedrijf. De gedoopte Airbus A321neo is een hommage aan het 60-jarig erfgoed en werpt tegelijkertijd een blik op de toekomst. © Lieneke Koornstra

Pioniersmentaliteit

Zestig jaar na de oprichting kijkt Transavia vooruit met dezelfde pioniersmentaliteit waarmee het ooit begon. De luchtvaart verandert snel en vraagt om verantwoordelijkheid, innovatie en samenwerking. Transavia investeert in een volledig nieuwe Airbus-vloot die modern, stiller en zuiniger is en digitale innovatie voor een verbeterde klant- en werknemerservaring. Daarnaast blijft Transavia zich richten op het betaalbaar en betrouwbaar verbinden van mensen en plekken via de lucht, of het nu gaat om vakantie, familiebezoek of werk. ‘De beste manier om ons jubileum te vieren, is door te blijven investeren in de toekomst’, stelt De Nooijer.’En dat precies zoals John Block het bedoeld zou hebben: met ambitie, ondernemerschap en oog voor onze klanten.’