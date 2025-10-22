Air France-KLM en Lufthansa zoeken elkaar op

Voor het eerst trekken Air France-KLM-topman Ben Smith en Lufthansa Group-CEO Carsten Spohr publiekelijk samen op. In een duo-interview met twee grote kranten gaan de topmannen in op de uitdagingen waarmee Europese luchtvaartmaatschappijen te maken hebben.

Het interview met de twee rivalen verscheen in de Franse krant Les Échos en de Duitse Frankfurter Allgemeine Zeitung. De twee CEO’s geven aan dat Europese airlines het steeds moeilijker hebben in de concurrentiestrijd met maatschappijen uit onder meer het Midden-Oosten. Ook benadrukken ze de prioriteitsverschillen tussen Europa en de rest van de wereld. Zo zouden niet-Europese maatschappijen profiteren van staatssteun en soepelere regelgeving maar wel net zo goed toegang hebben tot de Europese markt, terwijl de hier gevestigde airlines te worden geconfronteerd met hogere belastingen, strengere milieuregels en bijvoorbeeld beperkingen op vluchten over Rusland. ‘Onze thuismarkten hadden 25 jaar geleden meer directe verbindingen met Azië dan vandaag. Die zijn verdrongen vanwege door overheidsgesubsidieerde hubs buiten Europa’, stelt Lufthansa-topman Carsten Spohr.

Regelgeving

‘De regels voor langeafstandsvluchten in Europa zijn niet eerlijk voor Europese airlines, en brengen de toekomst van onze bedrijven en de twaalf miljoen banen die in Europa door de luchtvaartsector bestaan in gevaar.’ De topmannen van Air France-KLM en Lufthansa pleiten daarom voor gelijke spelregels en roepen Brussel op om de concurrentiepositie van de hier gevestigde maatschappijen beter te beschermen. Daarbij zou onder meer gekeken moeten worden naar SAF-beleid, de Open Skies-akkoorden met landen als Qatar en goedkeuring van fusies binnen de EU.

‘Het gaat niet om protectionisme of het subsidiëren van onze sector, maar om minder tegenwind’, benadrukt Spohr. Smith voegde toe dat het belangrijk is ‘Europese kampioenen’ te kunnen vormen die op wereldschaal kunnen meespelen.

Ongelijk speelveld?

Vanuit de Europese luchtvaartsector klinkt bovendien al langere tijd kritiek op het feit dat bijvoorbeeld Chinese maatschappijen nog wel gebruik mogen maken van het Russische luchtruim. Voor Europese airlines is dat sinds de sancties die in 2022 werden ingesteld na de Russische invasie van Oekraïne onmogelijk, maar vooralsnog staat Brussel het gebruik ervan door niet-Europese maatschappijen wel toe. Zo riep Air France in 2023 al op tot het invoeren van extra heffingen op Chinese vluchten het ongelijke speelveld dat is ontstaan tegen te gaan. Ook KLM kaartte het probleem een jaar geleden nog publiekelijk aan. Onlangs kwam de Trump-regering overigens wel met een voorstel om airlines op vluchten naar de Verenigde Staten te verbieden gebruik te maken van het Russische luchtruim, tot grote onvrede van de Chinezen.