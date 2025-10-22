Incident 737 MAX blijkt opmerkelijke oorzaak te hebben

Vorige week moest een Boeing 737 MAX 8 uitwijken nadat een van de cockpitramen onverwacht barstte. De oorzaak is inmiddels bekend, en die is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Tijdens een vlucht van Denver naar Los Angeles raakte een toen nog onbekend object de neus van het toestel op 36.000 voet hoogte. Het cockpitraam barstte als gevolg en de piloot raakte lichtgewond door de glasscherven. De piloten weken uit en wisten het toestel veilig aan de grond te zetten in Salt Lake City. Elk van de 140 passagiers wist veilig de 737 MAX te verlaten.

Een weerballon blijkt verantwoordelijk te zijn voor het gebroken cockpitraam. De directeur van Windborne Systems zegt dat een van zijn ballonnen de 737 MAX heeft geraakt. Zijn bedrijf werkt met lichte weerballonnen die langere tijd op grote hoogte vliegen om zeer nauwkeurige weerinformatie te verzamelen. Deze wordt vervolgens met onder andere NASA gedeeld.

De directeur zelf is verbaasd door het incident. Na berichtgeving van het gebroken cockpitraam startte hij direct een onderzoek. Het bedrijf meldt alle ballonvluchten via het officiële Notam-systeem en houdt zich strikt aan de FAA-regels voor weerballonnen, inclusief de voorgeschreven gewichtslimieten. Zo weegt de ballon maximaal 1,1 kilo en wordt hij lichter tijdens de vlucht. United Airlines pilot injured after mystery object smashes windshield at 36,000 feet https://t.co/DhGoS7tv92 pic.twitter.com/OvKaa4ILW2— New York Post (@nypost) October 19, 2025

Kritisch

Oprichter en CEO John Dean maakt zich vooral zorgen over de schade aan het raam van de 737 MAX. Hij vindt het zorgwekkend dat de voorruit van binnenuit is gebarsten. ‘Dit is voor mij onaanvaardbaar – ongeacht of aan de vereisten is voldaan’, aldus Dean. Windborne Systems werkt nu hard aan het verbeteren van het ontwerp van de ballonnen benadrukt hij.

Verder heeft het Amerikaanse bedrijf direct gehandeld en operationele aanpassingen gedaan. ‘Onmiddellijk na het incident hebben we wijzigingen doorgevoerd om de tijd die onze ballonnen doorbrengen op hoogtes tussen 30.000 en 40.000 voet te minimaliseren. Deze aanpassingen zijn al van kracht.’