Krijgt SpaceX een serieuze Europese concurrent?

Een serieuze concurrent voor SpaceX. Dat willen ruimtevaartbedrijven Leonardo, Airbus en Thales worden door hun satellietafdelingen te laten fuseren.

Leonardo, Airbus en Thales, drie toonaangevende Europese lucht- en ruimtevaartbedrijven, hebben een voorlopige overeenkomst bereikt om hun satellietactiviteiten samen te voegen. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Met een mogelijke fusie willen zij een krachtige Europese speler creëren die kan concurreren met internationale giganten zoals SpaceX van Elon Musk. Het initiatief volgt na ruim een jaar vol intensieve onderhandelingen en heeft als doel de middelen, expertise en technologische capaciteit van de betrokken bedrijven te bundelen.

De beoogde fusie, die naar schatting een waarde van circa tien miljard euro vertegenwoordigt, is een strategisch antwoord op goedkope satellietaanbieders zoals Starlink. Door de satellietdivisies van Airbus, Thales Alenia Space en Telespazio van Leonardo samen te brengen, hopen de bedrijven efficiënter te kunnen opereren en sterker te staan in een markt die snel evolueert naar kleinere, flexibelere en goedkopere satellietsystemen.

Toch verlopen de gesprekken niet zonder hobbels. Er bestaan nog meningsverschillen over bestuursstructuren, waarderingskwesties en de verdeling van banen en technologieën tussen Frankrijk en Italië. Ook de politieke instabiliteit in Frankrijk heeft de onderhandelingen bemoeilijkt. Desondanks zijn de partijen dicht bij het bereiken van een overeenkomst.

Toestemming uit Europa

Wel is nog goedkeuring vereist van zowel de raden van bestuur als de Europese toezichthouders. Een belangrijke hindernis vormt het mededingingsonderzoek van de Europese Commissie, dat al eerder fusiepogingen in de sector heeft doen stranden. Toch neemt de druk toe om tot consolidatie te komen, nu de wereldwijde vraag naar satellietdiensten sterk groeit. De overeenkomst markeert een belangrijke stap richting een sterker en innovatiever Europees ruimtevaartlandschap, waarin samenwerking en schaalvergroting cruciaal zijn om de concurrentie met disruptieve spelers als SpaceX het hoofd te bieden.