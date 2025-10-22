Oude Ilyushin Il-96 is voorlopig weer “thuis”

Bijna twintig jaar geleden kwam de Ilyushin Il-96 voor het eerst in de vloot bij Cubana te Havana, Cuba. Na een periode te zijn weggeweest is de machine nu voorlopig weer “thuis”.

Vluchtgegevens tonen dat de Ilyushin Il-96-300, registratie CU-T1250, op 12 oktober rond 19:00 uur landde op de luchthaven van Havana. Daar kwam de machine aan na een tweedaagse reis met een tweetal tussenstops vanuit Minsk, Belarus. Onderweg landde de machine op de luchthavens van zowel Sint-Petersburg, Rusland, als Reykjavik, IJsland.

Het toestel verbleef eerder, in 2023, voor een langere periode in Rusland. De Ilyushin Il-96 bevond zich vlakbij Voronezh, waar de luchtvaartmaatschappij uitgebreid sleutelde aan de machine. Volgens Cubaanse media beschikt deze nu over betere veiligheid- en navigatiesystemen aan boord. Ook zou de airline het comfort van het viermotorige vliegtuig flink hebben opgekrikt.

Hoewel de enige Ilyushin Il-96 nog in dienst bij de maatschappij voorheen de routes naar Madrid verzorgde (Cubana’s enige transatlantische route op dit moment), ging het toestel vanaf december 2023 op en neer naar Caracas, Venezuela. Dit hield de maatschappij ongeveer een jaar vol, waarna de vliegmachine weer aan de grond kwam te staan.

In mei vloog het toestel nog een keer op en neer naar Moskou voor Poetin’s parade ter ere van de tachtigste verjaardag van de overwinning op Nazi-Duitsland. Aan boord zat toen de president van Cuba. Daarna zette de airline de Ilyushin Il-96 opnieuw in op routes naar Caracas gedurende enkele maanden. In juli vloog het vliegtuig naar Minsk, waar het tot halverwege oktober heeft gestaan.

Toekomstplannen

Wat het vliegtuig heeft gedaan in Minsk en waarom de Ilyushin Il-96 nu opnieuw terugkeert naar Havana, is niet helemaal duidelijk. Ingewijden denken dat de machine opnieuw onderhoudswerkzaamheden heeft ondergaan. Het toestel is al bijna twintig jaar oud en Ilyushin bouwt het type al niet meer sinds 2009. Wat Cubana voorlopig gaat doen met het toestel, is eveneens onzeker.

De airline start binnenkort met routes naar Frankfurt. De maatschappij zet hiervoor echter een geleasde Airbus A340 in. De Cubaanse minister van verkeer gaf aan dat de maatschappij in de toekomst met eigen toestellen wil vliegen. Belangrijk hierbij is, volgens hem, dat het moet gaan om een vliegtuig dat ‘is afgestemd op Europese klanten’. Dat betekent een Airbus of Boeing in plaats van de Ilyushin.