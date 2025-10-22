Vreemd voorval: ervaren stewardessen ontslagen in België

Brussels Airlines heeft afgelopen week drie ervaren stewardessen op staande voet ontslagen. Het voorval leidt tot onrust binnen de maatschappij en vakbonden.

De drie stewardessen, die allemaal liefst twintig tot dertig jaar ervaring hadden, weigerden vrijdag een vlucht naar de Ghanese hoofdstad Accra uit te voeren. De schoonmaakploeg van het vliegtuig had kort daarvoor melding gemaakt van ongedierte. Naar verluidt zouden er sporen van bedwantsen opgemerkt zijn.

Vijf crewleden zouden vervolgens voor een grondige desinfectering van het vliegtuig hebben gevraagd. Toen dat verzoek niet goedgekeurd werd, omdat er door een expert ter plaatse geen bedwantsen waren aangetroffen, liep de discussie hoog op. Drie stewardessen verklaarden zich daarop ‘unfit for duty’, een principe in de luchtvaart dat personeel toestaat niet te vliegen als ze zich fysiek of mentaal niet in staat voelen.

Ontslag

Begin deze week werden de drie cabinemedewerkers door Brussels Airlines ontslagen vanwege een ‘flagrante schending van interne procedures’. De maatschappij stelt dat het voorval ‘grote hinder en financiële schade’ heeft veroorzaakt en dat het om een vals alarm ging. Het toestel vertrok uiteindelijk met vertraging richting Accra, met vervangend cabinepersoneel.

Belgische vakbonden spreken van een ‘zwaar overdreven, bijzonder brutaal ontslag’, dat de veiligheidscultuur binnen de luchtvaart ‘ernstig ondermijnt’. Ze maken zich zorgen om precedentwerking. Het ontslag van de stewardessen zal sowieso uitlopen op een juridisch gevecht, maar ook acties binnen Brussels Airlines worden niet uitgesloten. Mocht er inderdaad gestaakt worden, zou dat voor de Belgische airline slecht uitkomen gezien de start van de herfstvakantie.

Stakingen

Eerder dit jaar werd al meermaals gestaakt, onder meer in de Belgische luchtvaart. In zowel juni als februari vielen Belgische luchthavens volledig stil door vakbondsacties. Ook deze maand, op 14 oktober, vond een nationale stakingsdag plaats waarbij het vliegverkeer gedeeltelijk stil kwam te liggen. Maastricht Aachen Airport nam daarop enkele vluchten over.