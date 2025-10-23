KLM 777 krijgt geen contact met toren

Een Boeing 777 van KLM die woensdag onderweg was naar Suriname, moest uitwijken naar buurland Frans-Guyana. De uitwijk had een opmerkelijke reden.

De Boeing 777-300ER, vluchtnummer KL713, vertrok woensdagochtend met een halfuurtje vertraging vanaf Schiphol. Op een kruishoogte van initieel 32.000 voet begon het toestel aan de oversteek van de Atlantische oceaan. Ongeveer 8,5 uur na vertrek naderde het vliegtuig de Surinaamse kust, waar het probleem begon. De bemanning kreeg namelijk geen contact met de verkeerstoren van de luchthaven van Paramaribo.

Vanwege het gebrek aan communicatie begon het KLM-vliegtuig op een hoogte van 18.000 voet aan een holding pattern boven de kust. Daar cirkelde de Boeing een halfuur, waarna de crew besloot uit te wijken naar de luchthaven van Cayenne in buurland Frans-Guyana. Ruim een halfuur later landde het toestel daar veilig.

Oorzaak: verkeerstoren onbemand

De reden dat de KLM-vlucht geen gehoor kreeg vanuit Suriname, was het feit dat er niemand in de verkeerstoren zat. De verkeersleiding bleek enige tijd buiten dienst nadat meerdere luchtverkeersleiders zich tegelijkertijd ziek hadden gemeld. Dat bevestigt de Surinaamse minister van Transport Raymond Landveld. Naast de KLM-vlucht die moest uitwijken, liep ook een vlucht van Surinam Airways vertraging op. © FlightRadar24

Vervolgens zouden andere verkeersleiders per helikopter naar de luchthaven van Paramaribo zijn ingevlogen, meldt de Surinaamse website Starnieuws. Ook is er spoedoverleg tussen de regering en de luchtverkeersleiding geweest. De ‘zieke’ verkeersleiders zouden inmiddels weer aan het werk zijn.

Problemen in Surinaamse luchtvaartsector

De Surinaamse luchtvaartsector kampt al langere tijd met problemen. Zo is er een tekort aan luchtverkeersleiders, dat gedeeltelijk wordt opgelost door verkeersleiders die nog in opleiding zijn in te zetten. Ook legde de Europese Unie eerder dit jaar een vliegverbod op voor Surinaamse vliegtuigen.