KLM krimpt op topniveau

KLM verkleint haar directie van vijf naar vier leden, als onderdeel van een besparingsprogramma. Dat maakte het bedrijf donderdagochtend bekend.

Barry ter Voert, Chief Experience Officer en EVP Business Development, verlaat de luchtvaartmaatschappij aan het einde van dit jaar. Ter Voert was 29 jaar werkzaam bij de airline. De overige vier directieleden zullen zijn taken, waaronder bijvoorbeeld ook vlootontwikkeling en netwerkplanning vielen, overnemen. In een statement stelt KLM dat deze stap goed past bij het bezuinigingsprogramma Back on Track, dat de organisatie van het bedrijf efficiënter moet maken.

Per 1 januari 2026 zal de KLM-directie daarmee bestaan uit Marjan Rintel (CEO), Bas Brouns (CFO), Maarten Stienen (COO) en Miriam Kartman (CPO, Chief People Officer). ‘Wij zijn Barry heel dankbaar voor de grote bijdrage die hij in bijna dertig jaar heeft geleverd aan de ontwikkeling van KLM. Dankzij zijn talent voor commercie en customer experience hebben we grote stappen kunnen zetten. Zowel bij KLM als bij Air France-KLM wordt Barry gewaardeerd om zijn tomeloze inzet, focus op resultaten en grote betrokkenheid bij het voorop stellen van de klant bij alles wat we doen. Ik wens hem alle goeds en veel succes bij de volgende loopbaanstappen die hij gaat zetten’, aldus topvrouw Marjan Rintel.

‘Afscheid nemen van het bedrijf waar je je hele loopbaan hebt gewerkt is natuurlijk geen kleine stap. Maar het is een prachtige reis geweest, waarin ik met geweldige collega’s heb mogen werken. Ik ben trots op datgene waar KLM voor staat: een luchtvaartmaatschappij die durft te pionieren en die de klantbeleving vooropstelt met nieuwe producten en persoonlijke aandacht voor de klant. Ik ben KLM dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen en zal het bedrijf en collega’s altijd een warm hart toedragen’, schrijft Barry ter Voert.

Grotere directie sinds 2023

Begin 2023 breidde KLM, toen krap een jaar onder leiding van Marjan Rintel, de directie juist uit van drie naar vijf personen. Miriam Kartman kwam erbij als CPO en werd verantwoordelijk voor KLM’s Human Resources-beleid. Ook Barry ter Voert werd toen aan de directie toegevoegd, maar verlaat het bedrijf nu 2,5 jaar later.