Ryanair breidt fors uit in groeiende markt

Ryanair kondigt achttien nieuwe routes aan vanuit twaalf verschillende landen in Europa. Volgens de maatschappij is de uitbreiding goed voor meer dan driehonderdduizend beschikbare stoelen.

Vanaf het komende winterseizoen is Ryanair volop te vinden in Jordanië. De Ierse budgetvlieger lanceert routes naar Amman vanuit landen als België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Spanje. Opvallend genoeg behoren Nederlandse bestemmingen niet tot het lijstje. Op den duur wil Ryanair ook vluchten naar Marka (Amman) en Aqaba aanbieden: twee andere vliegvelden in Jordanië.

Volgens de Ierse maatschappij is deze grootschalige uitbreiding op het vliegveld van Amman te wijden aan de ‘pragmatische aanpak’ van het vliegveld en de ‘zakengericht houding’ van de Jordaanse overheid. Het land ligt in een erg volatiele regio en heeft groot belang bij de komst van toeristen voor haar economie.

In de toekomst heeft Ryanair nog veel grootsere plannen met Jordanië. Zo wil de maatschappij routes lanceren naar nog twee andere vliegvelden in het land. Verder wil de Ierse budgetvlieger haar netwerk naar Amman laten groeien tot wel vijftig bestemmingen in Europa. Op den duur moet de Jordanese markt goed zijn voor drie miljoen beschikbare stoelen per jaar.

‘De snelle terugkeer van Ryanair naar Jordanië is gebaseerd op een langdurige samenwerking met het koninkrijk, wiens pro-groeistrategie ervoor zal zorgen dat Jordanië de belangrijkste toeristische bestemming in het Midden-Oosten blijft’, aldus Eddie Wilson, CEO van de Ryanair-tak binnen de Ryanair Group.

Vertrek

Recentelijk komt Ryanair veelal in het nieuws met het bericht Europese markten te verlaten. Zo schrapte de airline eerder deze maand 24 routes vanaf Duitse luchthavens, geliefd onder Nederlandse passagiers. Begin september liet de airline weten ruim een miljoen stoelen te schrappen op de binnenlandse Spaanse markt. De airline zegt dit te doen vanwege ‘buitensporige kosten’ voor de operaties.