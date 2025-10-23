Ryanair-vlucht naar Parijs eindigt in Italië

Een Ryanair-vlucht van Malta naar Parijs kon vanwege storm Benjamin niet landen in de Franse hoofdstad.

De Boeing 737 MAX 8, registratie 9H-VUQ, vertrok iets na half zeven ’s ochtends stipt op tijd vanaf de luchthaven van Malta in Luqa. Van daaruit klom het toestel naar een kruishoogte van 36.000 voet. Ongeveer twee uur na takeoff begon het Ryanair-vliegtuig aan de nadering van luchthaven Parijs-Beauvais, zo’n zeventig kilometer ten noorden van Parijs. © FlightRadar24

Uitgeweken naar Italië

Tijdens de landingspoging stond er vanwege storm Benjamin stevige wind in het noorden van Frankrijk. Op een paar honderd meter hoogte besloot de bemanning dat de situatie te riskant was en brak ze de landingspoging af. Daarop werd besloten uit te wijken naar het noorden van Italië. Het toestel klom naar een hoogte van 33.000 voet. Ruim een uur later landde het Ryanair-vliegtuig machine veilig op de luchthaven van Milaan-Bergamo.

Ook storm op andere luchthavens