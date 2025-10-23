Ryanair-vlucht naar Parijs eindigt in Italië

Een Ryanair-vlucht van Malta naar Parijs kon vanwege storm Benjamin niet landen in de Franse hoofdstad.
De Boeing 737 MAX 8, registratie 9H-VUQ, vertrok iets na half zeven ’s ochtends stipt op tijd vanaf de luchthaven van Malta in Luqa. Van daaruit klom het toestel naar een kruishoogte van 36.000 voet. Ongeveer twee uur na takeoff begon het Ryanair-vliegtuig aan de nadering van luchthaven Parijs-Beauvais, zo’n zeventig kilometer ten noorden van Parijs.
Uitgeweken naar Italië
Tijdens de landingspoging stond er vanwege storm Benjamin stevige wind in het noorden van Frankrijk. Op een paar honderd meter hoogte besloot de bemanning dat de situatie te riskant was en brak ze de landingspoging af. Daarop werd besloten uit te wijken naar het noorden van Italië. Het toestel klom naar een hoogte van 33.000 voet. Ruim een uur later landde het Ryanair-vliegtuig machine veilig op de luchthaven van Milaan-Bergamo.
Ook storm op andere luchthavens
Ook op andere luchthavens in het westen van Europa ondervindt het vliegverkeer hinder door het stormachtige weer. Aan de Franse kust stond donderdagochtend al veel wind, waardoor sommige vluchten landingspogingen afbraken en soms langere tijd in een holding moesten vliegen. Ook op Schiphol zijn de gevolgen van de storm merkbaar. Zo annuleert KLM donderdag in totaal 84 retourvluchten, en waarschuwt de airline reizigers om hun vluchtinformatie goed in de gaten te houden in verband met mogelijke vertragingen.