United-crew klaagt over hotels in Amsterdam

De bemanning van United Airlines is niet blij met de hotels in onder meer Amsterdam. De locaties zouden volgens hen te ver weg liggen van het stadscentrum. De maatschappij spreekt dat tegen.

De vakbonden zijn op dit moment in gesprek met United Airlines. Normaliter gaan deze gesprekken vooral over loon, werktijden en zelfs vliegtuigtypen, zoals bij KLM. Nu is echter de keuze voor de hotels een heikel punt bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Volgens de vakbonden, die ruim 25.000 crewleden vertegenwoordigen, liggen deze te ver weg van de stadscentra.

De vakbonden roepen de maatschappij op meer centraal gelegen accommodaties voor de werknemers te boeken. United benadrukt echter dat dit niet gaat. Maatschappijen stellen hoge eisen aan de hotels: zo moet de receptiebalie 24 uur per dag geopend zijn en mogen kamers zich niet in de buurt van liften, ijsmachines of andere bronnen van geluidsoverlast bevinden.

Er speelt nog een factor mee, benadrukt United. De luchtvaartmaatschappij kan simpelweg niet concurreren met de gewone toerist. Deze heeft vaak veel meer geld over voor een nacht in een hotel in het stadscentrum dan de airline zich kan veroorloven. Hierdoor kiest de airline ervoor uit te wijken naar hotels iets verder buiten het stadscentrum, mits deze aan alle eisen voldoen.

Veertig kilometer

Crews die naar Schiphol vliegen, bijvoorbeeld, overnachten niet langer meer aan de grachtengordel, maar verblijven in plaats daarvan in een plek als Hoofddorp. Stewardessen op vluchten naar Londen zouden zelfs veertig kilometer van het stadscentrum zijn verwijderd. Ook van bemanningen die naar Rome en New York vliegen zijn gelijksoortige verhalen gehoord, meldt PYOK.

