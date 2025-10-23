Wizz Air trapt op de rem bij Airbus

Wizz Air is in gesprek met Airbus over het uitstellen van de levering van ongeveer honderd vliegtuigen. Dat melden bronnen rond de onderhandelingen aan Bloomberg. De Hongaarse prijsvechter wil de toestellen, die oorspronkelijk tussen nu en 2030 geleverd zouden worden, pas in het volgende decennium ontvangen.

Kosten en motorproblemen

De gesprekken komen op een moment dat Wizz Air probeert de kosten te verlagen en de gevolgen van aanhoudende motorproblemen aan te pakken. Een deel van de Airbus A320neo-vloot moest tijdelijk aan de grond blijven vanwege onderhoudsproblemen aan motoren van Pratt & Whitney. De problemen hebben geleid tot verstoringen in de operatie en hogere onderhoudskosten.

Daarnaast heeft Wizz Air haar activiteiten in het Midden-Oosten en Zuid-Azië teruggeschroefd. Zo sloot de maatschappij in september haar basis in Abu Dhabi, mede door de motorproblemen, geopolitieke spanningen en beperkingen op vluchten naar India en Pakistan. Het gat dat ontstond werd al gauw opgevuld door Etihad. Ook de basis in Wenen gaat in maart dicht. De aandelen van Wizz Air zijn dit jaar met ongeveer 21 procent gedaald.

Vlootgroei

Wizz Air heeft momenteel 281 Airbus A321neo’s in bestelling staan. Als het uitstel doorgaat, zou ruim een derde van die geplande leveringen worden doorgeschoven. In een recente investeerderspresentatie liet de maatschappij weten dat het streven nu is om een vloot van 500 toestellen te hebben in boekjaar 2032, twee jaar later dan oorspronkelijk gepland. De airline zou ervan uit gaan dat de overeenkomst met Airbus over een paar weken wordt gesloten, al is dat onbevestigd.

Met het mogelijke uitstel zou Wizz Air een kleine pas op de plaats maken in diens ambitieuze groeiplannen. Als de leveringen inderdaad vertraagd worden, zou de groei van de vloot van de prijsvechter afnemen van veertien naar zo’n tien procent per jaar.