Air France-KLM neemt opnieuw aandeel in airline

Air France-KLM neemt samen met twee andere luchtvaartmaatschappijen een significant aandeel in het Canadese WestJet. De deal werd eerder dit jaar reeds aangekondigd, maar is nu definitief.

Air France-KLM, Delta Air Lines en Korean Air kopen gezamenlijk een aandeel van 25 procent in WestJet. Investeringsmaatschappij Onex Partners behoudt controle over het restant van de 75 procent. Onex Partners-topman en bestuurslid bij WestJet, Tawfiq Popatia, geeft als motivatie voor de verkoop de ‘goede prestaties’ van de airlines en hun ‘innovatieve kwaliteiten’.

De 25 procent wordt verdeeld onder de drie airline-groepen, opgesplitst via twee transacties. In eerste instantie kocht Delta Air Lines 15% van Onex voor 330 miljoen Dollar (€285 miljoen) en Korean Air 10% voor $220 miljoen USD. Vervolgens kocht Air France-KLM 2,3 procent van die aandelen over van Delta voor $50 miljoen Dollar.

De aankoop van de drie maatschappijen, elk SkyTeam-leden, zet de deur open voor WestJet om lid te worden van de luchtvaartalliantie. Tussen Canada en Europa werken WestJet en Air France-KLM al nauw samen, waaronder interline-tickets en code-sharing. Op dit moment behoort de airline tot geen enkel bondgenootschap terwijl concurrent Air Canada behoort tot de Star Alliance.

Koopstorm

Vooral voor Delta Air Lines is het de volgende investering in een lange lijst. Zo kocht de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij eerder al aandelen in Air France-KLM, Aeromexico, Virgin Atlantic, China Eastern, Korean Air en LATAM. Alleen de laatstgenoemde behoort niet tot de SkyTeam-alliantie maar was tot 2020 onderdeel van OneWorld.

Ook Air France-KLM dingt mee in de consolidatiestrijd die gaande is in de luchtvaart. Vorig jaar kocht het bedrijf een aandeel van 19,9 procent in het Scandinavische SAS waarna die luchtvaartmaatschappij toetrad tot SkyTeam. Ook was Air France-KLM lang een serieuze speler in de overname van Air Europa en TAP Air Portugal, alhoewel beide deals stukgelopen lijken te zijn.

Korean Air is tot nu toe het meest succesvol gebleken. De airline wist een volledige merger met Asiana Airlines te volbrengen, wat effectief betekende dat Korean als enige merk overblijft in Zuid-Korea. Een Amerikaanse analist beschreef de merger als ‘een eliminatie van de concurrentie tussen de V.S. en Zuid-Korea’ omdat Delta reeds de grootste internationale partner van Korean Air is.