Airbus A321XLR vliegt direct van Hamburg naar Texas

American Airlines heeft haar eerste Airbus A321XLR in ontvangst genomen. Het toestel vloog woensdag in een directe vlucht van de fabriek in Hamburg naar het Amerikaanse Dallas, Texas.

Rond 13:00 uur lokale tijd vertrok de Airbus A321XLR, registratie N303NY, op woensdag 22 oktober vanaf de fabriek in Hamburg naar Dallas. Na een vlucht van ruim elf uur landde het eerste toestel van zijn type op de thuisbasis van American Airlines. Daar kreeg de machine een feestelijk onthaal als eerste Airbus A321XLR op het Amerikaanse continent.

Aan boord van het toestel installeerde American Airlines slechts 155 stoelen. Een volwaardige Business Class, “Flagship Suite” genaamd, met Collins Aerospace stoelen in een 1-1-visgraat–opstelling, wordt gevolgd door twaalf premium-economy-stoelen, twee aan elke kant van het gangpad. De reguliere economy aan boord van de Airbus A321XLR biedt plaats aan 123 reizigers.

De A321XLR maakt deel uit van een bestelling door American van vijftig stuks bij de Europese vliegtuigbouwer. Deze zullen over de komende jaren worden afgeleverd. Binnenkort is het nieuwe vliegtuig te vinden op routes tussen New York en Los Angeles / San Francisco. Vanaf maart volgend jaar moet het vliegtuig voor het eerst te vinden zijn op transatlantische routes.

Concurrentie

American Airlines is de eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die de Airbus-toestellen in haar vloot heeft. Verder heeft ook United Airlines als grote V.S.-airline de machines besteld bij Airbus. Haar eerste A321XLR’s komen vanaf volgend jaar richting de Verenigde Staten. Deze volgen nadat de airline de afgelopen jaren nieuwe Airbus A321neo’s in ontvangst nam.

De derde grote maatschappij van de Verenigde Staten, Delta Air Lines, heeft echter aangegeven het toestel niet te zullen bestellen. De maatschappij beschikt reeds over een grote vloot Airbussen, zowel narrow- als widebodies. Desondanks valt de A321XLR niet binnen het vlootplan van Delta, benadrukte de topman eerder.