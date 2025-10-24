Nederlander aangehouden op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag een 46-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel via Schiphol. Nadat de man was aangehouden, troffen marechaussees in zijn woning tientallen kilo’s verdovende middelen aan.

De aanhouding volgde op een eerder onderzoek naar een 72-jarige reiziger die probeerde vanuit Schiphol met een grote hoeveelheid drugs naar de Malediven te vliegen. In diens koffer, voorzien van een dubbele bodem, werd bijna vier kilo aan verdovende middelen gevonden. Uit nader onderzoek bleek dat de 46-jarige man de vermoedelijke opdrachtgever was van deze smokkelpoging.

Tijdens een huiszoeking bij de verdachte werden tientallen kilo’s drugs aangetroffen, mogelijk eveneens bestemd voor uitvoer via Schiphol. De man zit nog vast voor verhoor. Het onderzoek wordt voortgezet onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

Eerdere aanhoudingen

De Marechaussee houdt geregeld mensen aan op verdenking van drugssmokkel via de luchthaven. Zo werd in 2021 bekend dat tien mensen met een Schiphol-pas waren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel. De verdachten, die deels op de luchthaven werkten, zouden hun toegangspassen hebben misbruikt om verboden goederen langs de beveiliging te brengen.

In mei 2024 verrichtte een speciaal team – bestaande uit de Marechaussee, de Douane en de FIOD – zes arrestaties bij logistieke bedrijven op en rond Schiphol. De verdachten zouden via hun werkzaamheden hebben geholpen bij de uitvoer van drugs, onder meer door vrachtstromen te manipuleren en documenten te vervalsen.

Grote vondst in SLM-vliegtuig

Eerder dat jaar werd nog een opmerkelijke vondst gedaan onder de cockpit van een Surinam Airways-toestel. De Surinaamse politie onderschepte destijds zeshonderd kilo cocaïne in een A340 die op het punt stond op te stijgen naar Schiphol. Onder de cockpit werden zeventien dozen aangetroffen waar in totaal 593 kilo aan cocaïne in zat. De eenheid kwam de drugs op het spoor nadat een melding werd gedaan bij het onderhoudsteam van Surinam Airways.