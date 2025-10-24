Qatar Airways komt met eerbetoon aan Max Verstappen & co. 

Sinds begin 2023 is Qatar Airways een van de belangrijkste partners van de Formule 1. Dat bevestigt de airline nu opnieuw met een special livery gewijd aan de autosport.

Voor het project slaat de Qatarese maatschappij de handen ineen met ondernemer Swizz Beatz. De twee startten een project genaamd ‘The Qatar Airways Creative 100’, een nieuw wereldwijd platform waar innovatie in de kunst, sport, design, muziek en technologie wordt gevierd. Hiermee wil de samenwerking een platform bieden voor moderne cultuur door kunst en innovatie.

Als onderdeel van het project lanceert Qatar Airways een tweetal bijzondere livery’s. Het eerste ontwerp lanceert de maatschappij op haar Boeing 777-300, waarmee de Qatarese airline nogmaals benadrukt de ‘Globale Partner van Formule 1’ te zijn. Eind dit jaar toont de airline nog een special livery, ditmaal met betrekking tot het WK van 2026.

Het is niet de eerste keer dat Qatar Airways een kleurenschema lanceert gebaseerd op de Formule 1. Twee jaar geleden, in 2023, toen de Qatarese Grand Prix terugkeerde op de kalender met een meerjarige deal, toonde de airline ook al een bijzondere 777-300. Het meest opvallende element was een stilistische afbeelding van een Formule 1-coureur en raceauto op het voorste deel van de romp.

Flinke lijst

Qatar Airways beschikt over een flink aantal toestellen met bijzondere kleurenschema’s. De meest opvallende was het schema dat de airline in 2022 lanceerde ter ere van het Wereldkampioenschap dat het land destijds organiseerde. Niet veel later maakte de luchtvaartmaatschappij haar partnerschap met de Franse voetbalclub PSG op dezelfde manier duidelijk.

De meest authentieke in het lijstje is het retro-kleurenschema uit 2022. De maatschappij vierde op dat moment 25 jaar aan vliegoperaties. De witte romp van de Boeing 777-300 wordt gemarkeerd door twee kastanjebruine, horizontale strepen die uitmonden in de gekleurde staart. Op de motoren van het toestel is de ’25’ te vinden, ter herinnering aan het jubileum.