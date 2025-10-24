Rusland blijft grenzen NAVO-luchtruim opzoeken

Twee Russische militaire toestellen hebben gisteren het NAVO-luchtruim geschonden in Litouwen. Rusland blijft de grenzen opzoeken.

Twee Russische militaire vliegtuigen zijn gisteren kort het Litouwse luchtruim binnengedrongen. Dat meldt het Litouwse ministerie van Defensie. Hoewel de toestellen nog geen minuut in het luchtruim waren leidde het wel tot een diplomatieke rel en een reactive vanuit de NAVO.

Volgens Vilnius ging het om een Sukhoi Su-30 jachtvliegtuig en een Iljoesjin Il-78 tankvliegtuig, vermoedelijk bezig met een bijtankoefening. De toestellen zouden vanuit de Russische enclave Kaliningrad ongeveer 700 meter Litouws luchtruim zijn binnengedrongen, rond 16.00 uur Nederlandse tijd. Als reactie werden Spaanse Eurofighter Typhoons van de NAVO Baltic Air Policing-missie ingezet.

‘Dit is opnieuw een bewijs van de paraatheid van de NAVO om snel te reageren en de veiligheid van het bondgenootschappelijk luchtruim te garanderen’, aldus een NAVO-woordvoerder tegen persbureau Reuters.

Diplomatieke rel

Litouwen riep de Russische zaakgelastigde op het matje en bracht NAVO- en EU-partners, evenals de Noord-Atlantische Raad, op de hoogte van het incident. Premier Inga Ruginiene noemde de actie ‘het gedrag van een terroristische staat die internationale regels en de veiligheid van haar buren negeert’. Het Russische Ministerie van Defensie ontkent dat er sprake was van een overtreding en stelde dat alle Su-30’s tijdens de oefeningen binnen het Russische luchtruim bleven.

Ook andere landen spraken hun steun uit. De Estse premier Kristen Michal en de Letse minister van Buitenlandse Zaken Baiba Braze verklaarden volledige solidariteit met Litouwen. De Poolse minister van Defensie Wladyslaw Kosiniak-Kamysz benadrukte dat ‘Rusland in geen enkel opzicht de-escalatie zoekt’ en dat waakzaamheid geboden blijft.

Aanblijvende spanning

De spanningen in Oost-Europese deel van het NAVO-luchtruim lopen al langer op. Op 19 september schonden drie Russische toestellen het Estse luchtruim twaalf minuten lang. Ook toen werden NAVO-straaljagers ingezet. De spanning was toen om te snijden. Negen dagen eerder vlogen namelijk meer dan twintig Russische drones Polen binnen. Enkele daarvan werden door NAVO-vliegtuigen neergehaald. Het was de eerste keer dat de NAVO daadwerkelijk Russische doelen bestookte sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.