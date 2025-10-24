Schiphol vraagt reizigers vluchtstatus te controleren

In de nasleep van de krachtige storm afgelopen donderdag heeft Schiphol ook vrijdag nog volop vertragingen en annuleringen. De luchthaven vraagt reizigers daarom de status van hun vlucht in de gaten te houden.

Donderdag raasde storm Benjamin over het land heen met windstoten tot wel honderdtwintig kilometer per uur. Verschillende evenementen door het land werden afgelast, een voetbalwedstrijd van Feyenoord vertraagd en op Schiphol werden tientallen vluchten geannuleerd. Vooral vluchten van KLM naar Europese bestemmingen waren de dupe van de storm.

Vanwege de harde westerwind kon enkel de Buitenveldertbaan worden ingezet. Deze baan loopt van west naar oost en was daarom als enige geschikt voor vertrek- en landingsprocedures. Donderdag al adviseerde KLM haar reizigers de app of de website in de gaten te houden voor updates met betrekking tot hun vluchten.

Vrijdag adviseert ook Schiphol reizigers de status van hun vlucht in de gaten te houden. Vanwege de vele uitval op donderdag zijn ook vrijdag nog enkele vluchten vertraagd of geannuleerd.

Spannende beelden

Stormachtig weer hoort erbij in dit seizoen. Piloten en luchtvaartmaatschappijen bereiden zich daar zorgvuldig op voor: het operationele centrum van een airline analyseert van tevoren welke vluchten naar verwachting wel en niet door kunnen gaan. Vliegers nemen bovendien vaak extra brandstof mee, zodat ze kunnen uitwijken naar een andere luchthaven als het nodig is.

Ook storm Benjamin zorgde voor flink wat hinder op Schiphol. Maar, voor piloten op vluchten die wel doorgaan zorgt dit soort stormachtig weer juist voor een uitdaging, en dat levert altijd mooie beelden op. Van indrukwekkende vliegkunsten tot wiebelende finals en spannende crosswind-landingen. Eerder plaatste Up in the Sky een compilatie van deze spectaculaire landingen.