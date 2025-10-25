Eurofighter-deal nadert: Duitsland keurt verkoop goed

Airbus is in vergevorderde gesprekken met de Turkse regering over de verkoop van tot wel veertig Eurofighter-straaljagers. Er was nog één hobbel, maar die lijkt nu weggenomen te zijn.

Turkije voert al enige tijd gesprekken over de aanschaf van de Eurofighter Typhoon, een gevechtsvliegtuig dat werd ontwikkeld door een consortium van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. Grote namen uit de luchtvaartsector zoals Airbus, BAE Systems en Leonardo zijn betrokken bij de productie van het toestel.

Echter, voor de verkoop van de vliegmachines aan Turkije moeten alle landen onderdeel van het consortium, akkoord gaan. Frankrijk en Spanje wierpen weinig barricades op, maar voor Londen en vooral Berlijn leek de verkoop nog een stap te ver. Airbus Defensie & Ruimte-baas Michael Schoellhorn beweert nu echter dat de Duitsers geen strobreed in de weg zullen leggen.

De Duitse Airbus-topman zei tegen het Turkse medium Anadolu dat onderhandelingen met Ankara zich in de laatste fase bevinden. Hij benoemde tevens dat de Duitse exportcontrole-bedenkingen ‘iets uit het verleden’ zijn. Daarbij benadrukte hij dat de nieuwe Duitse regering onder Merz geen interesse zou hebben in het blokkeren van deze potentiële verkoop.

Integratie

Voor Ankara betekent de aankoop van de Eurofighter Typhoons vernieuwde toewijding aan de NAVO. Door de nieuwe straaljagers blijft de Turkse defensie ook de komende jaren verder integreren door middel van gezamenlijke trainingen en het gebruik van vervangende onderdelen. Verder vernieuwt de deal de Turkse straaljager-vloot en vult het verschillende gaten op, terwijl de eigen industrie langzaam volwassen begint te worden.

Bovendien zetten de Amerikanen onlangs de deur open voor Turkije om de F-35 aan te schaffen. De Turken mochten sinds 2020 niet langer straaljagers uit Amerika kopen nadat ze Russische afweersystemen aanschaften. In ruil voor de aankoop van vele Boeing-toestellen en een halt op de import van Russische ruwe olie, keurde Trump de verkoop van F-16’s en F-35’s aan Turkije goed.