Oekraïne bereidt zich voor op monsteraantal straaljagers

Oekraïne en Zweden hebben een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend met betrekking tot de verkoop van een groot aantal Gripens van de Zweedse fabrikant Saab.

Het zou een mogelijke nieuwe doorbraak kunnen zijn in de strijd tegen de Russische agressie voor de Oekraïeners. Met de intentieverklaring tonen de Zweden hun bereidheid tot wel honderdvijftig van hun meest moderne straaljagers te verkopen aan het Oost-Europese land. Oekraïne is dringend op zoek naar nieuwe straaljagers om haar kleine en verouderde vloot te vervangen.

Het betreft op dit moment slechts een intentieverklaring. Het exacte aantal Gripens, het kostenplaatje en de afleverdata moeten nog preciezer worden gedefinieerd. Desondanks spreken zowel de Oekraïense president Zelensky als de Zweedse premier Ulf Kristersson over een ‘game-changer’. Niet enkel voor Oekraïense veiligheid, maar ook voor die van Europa en de NAVO.

‘We openen een volledig nieuw en daadwerkelijk betekenisvol hoofdstuk in onze betrekkingen – betrekkingen tussen Oekraïne en Zweden, en meer algemeen, algehele veiligheidsbetrekkingen in Europa’, zei Zelensky in een bericht op X. ‘Dit zijn erg coole vliegtuigen, krachtige luchtvaartplatforms die een groot aantal taken op zich kunnen nemen.’

Snel en goedkoop

De Zweedse Gripen E staat bekend als een snelle, soepele, en relatief goedkope straaljager. Bovendien zijn de machines, met tien ‘harde punten’ makkelijk te bewapenen en zijn ze relatief eenvoudig in het onderhoud. Verder kunnen de straaljagers ook in relatief onherbergzame gebieden opereren, zoals bijvoorbeeld take-off en landing op de vele onverharde wegen van Oekraïne.

Mocht de deal met Oekraïne werkelijkheid worden, dan betekent het een serieuze groei van Saab’s Gripen-programma. In haar gehele geschiedenis wist de Zweedse fabrikant een kleine driehonderd van de toestellen te verkopen. Tot de klanten behoren, behalve Zweden, Brazilië, Hongarije, Thailand, Tsjechië en Zuid-Afrika.