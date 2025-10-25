Toekomst iconische DC-3 Dakota bezegeld

Luchtvaartmuseum Aviodrome heeft de toekomstplannen met Dakota PH-PBA bekend gemaakt. De iconische DC-3 ging vorig jaar over van de DDA Classic Airlines naar het Aviodrome te Lelystad.

Vorig jaar liet de directeur van het Aviodrome weten “intenties” te hebben om weer met de PH-PBA te gaan vliegen. Of deze intenties ook te realiseren waren, moest nog worden onderzocht. Dit onderzoek heeft het Aviodrome nu afgerond. ‘Daarbij is geconcludeerd dat het niet haalbaar is voor Aviodrome om het toestel operationeel te houden. Deze beslissing biedt wél de kans om de DC-3 op te nemen als onderdeel van de vaste expositie, zodat het toestel zichtbaar blijft voor toekomstige generaties’, zo schrijft het Aviodrome in een persbericht.

Het beperkte aantal vluchten per jaar (zonder passagiers, dus alleen tijdens fly-ins en andere evenementen) weegt niet op tegen de aanzienlijke investeringen en langdurige verplichtingen met externe partijen die daarvoor nodig zijn. ‘Het toestel krijgt naar verwachting in de loop van 2026 een prominente plek in de vaste expositie. Bezoekers kunnen het vliegtuig van dichtbij bewonderen en meer leren over de bijzondere geschiedenis: van haar inzet door het Koninklijk Huis en de Nederlandse regering tot haar militaire rol in de Tweede Wereldoorlog.’, stelt Luchtvaartmuseum Aviodrome.

Niet de eerste keer

Op social media wordt teleurgesteld gereageerd om de plannen van Luchtvaartmuseum Aviodrome. Er is weinig begrip voor het besluit, zeker omdat de Dakota vliegend naar Lelystad is gekomen. Ook werd eerder de suggestie gewekt dat de PH-PBA weer zou gaan vliegen. Andere historische toestellen die in het verleden naar het Aviodrome kwamen en weer zouden gaan vliegen, ondergingen eenzelfde lot. De Constellation, Dakota PH-DDZ “Doornroosje” en DC-2 PH-AJU “Uiver” hebben sinds hun komst naar Lelystad nooit meer het luchtruim gekozen.