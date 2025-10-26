Swiss zet eerste A350 op korte route in

SWISS’s eerste Airbus A350 maakte zaterdagochtend de eerste vlucht met passagiers aan boord. Het toestel vertrok om 07:11 uur lokale tijd vanuit Zürich als vlucht LX2152 naar Palma de Mallorca. Aan boord waren 233 passagiers, die allemaal de nieuwe ‘SWISS Senses’-cabine konden ervaren.

Mijlpaal voor SWISS

‘Deze eerste passagiersvlucht van onze nieuwe Airbus A350 is het resultaat van vele maanden hard werken achter de schermen,’ aldus Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer van SWISS. ‘Het introduceren van een nieuw vliegtuigtype is altijd een belangrijke onderneming, zowel technisch, operationeel als commercieel. Onze mensen, zowel op de grond als in de lucht, hebben nauwgezette voorbereidingen getroffen om dit moment te laten gebeuren. En onze eerste A350 passagiersvlucht is een eer voor iedereen die dag in dag uit werkt om ervoor te zorgen dat we veilige en betrouwbare vluchtoperaties behouden.’

Investering in comfort en duurzaamheid

‘We investeren momenteel elk jaar zo’n CHF 1 miljard om onze klanten het soort vliegreizen aan te bieden dat we willen dat SWISS belichaamt en biedt: een premium ervaring met uitgebreide privacy en een typisch Zwitserse warme en vriendelijke service,’ voegt SWISS-Chief Financial Officer Dennis Weber toe. ‘Onze nieuwe Airbus A350 is het meest zichtbare bewijs van al deze investeringen. Onze geavanceerde nieuwe twinjet zal nieuwe benchmarks stellen in de manier waarop onze klanten met ons vliegen, comfortabeler, efficiënter en duurzamer dan ooit tevoren.’

Nieuwe ‘SWISS Senses’-cabine

De ‘Wanderlust’-livery toont verschillende traditionele Zwitserse motieven. SWISS stelt hiermee de nauwe banden tussen de maatschappij en haar thuisland onder de aandacht te willen brengen. Niet alleen de livery is anders. De nieuwe Airbussen hebben tevens een nieuwe cabine. Het product, ‘SWISS Senses’ genaamd, is aanzienlijk anders dan haar voorganger op de A340-300 maar vergelijkbaar met ‘Lufthansa Allegris’. De nieuwe cabine heeft grotere schermen, nieuwe amenities voor de economy-klasse en introduceert een premium-economy klasse.



Hoewel de cabine veel weg heeft van Lufthansa’s ‘Allegris’, is de SWISS-variant veel meer gericht op het hogere prijssegment. Het vliegtuig beschikt over drie stoelen in de eerste klas, 45 in business, 38 in premium economy en 156 in gewone economy. Al met al kan de Swiss A350-900 slechts 242 passagiers verwelkomen. Ter vergelijking, KLM’s A350-900’s bieden plaats aan 324 klanten.

Europese inzet tijdens introductiefase