Keren wachtrijen Schiphol in 2026 terug?

Schiphol stelt de startdatum van nieuwe beveiligingscontracten uit nadat het kort geding tegen de luchthaven is verzet. Als gevolg van het uitstel hangt er nu onzekerheid boven alle partijen.

Eerder dit jaar maakte Schiphol bekend dat bedrijven I-sec, Securitas en Trigion de komende tien jaar de beveiliging op de luchthaven mogen verzorgen. Een grote klap voor G4S en CTSN, die daarmee een contract mislopen dat in totaal naar schatting 4,7 miljard euro bedraagt. Volgens hen zijn de procedures niet goed verlopen en dus spanden zij een kort geding aan tegen Schiphol. De luchthaven zelf spreekt de aantijgingen tegen.

De uitspraak van dit kort geding zou in eerste instantie op 28 oktober komen, maar deze is uitgesteld naar 4 november. Om die reden besloot Schiphol de startdatum van de nieuwe contracten op 2 maart 2026 uit te stellen, ongeacht de uitkomst van het kort geding.Daarmee waarborgt de luchthaven naar eigen zeggen een zorgvuldige overdracht.

In werkelijkheid gooit Schiphol daarmee de overdracht in grote onzekerheid. De oude contracten met G4S en CTSN zijn reeds opgezegd en de nieuwe zijn nog niet getekend. Bovendien, zolang Schiphol op de uitspraak wacht, kan er niets ondertekend worden. Het roept de vraag op wie de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de beveiliging na het aflopen van de oude contracten.

Wachtrijen

Mochten de bezwaarmakers in het gelijk worden gesteld, is het nog onduidelijk wat er vervolgens gaat gebeuren. In de tussentijd ligt de werving en training van nieuwe beveiligers zo goed als stil. Tegelijkertijd loopt de druk op de planning op. De beveiligingsbedrijven krijgen te maken met uitval en ziekteverzuim als gevolg van stress onder personeel dat niet weet waar het aan toe is.

Het risico is dat de taferelen uit de horrorzomer van 2022 op de loer liggen, maar dat wil Schiphol koste wat het kost voorkomen. ‘Schiphol wil chaos in de mei- en zomervakantie vermijden en is daarom weer om tafel gaan zitten met de huidige beveiligingsbedrijven. Die kunnen en zullen nu vermoedelijk de hoofdprijs vragen’, meldt een ingewijde tegenover De Telegraaf.