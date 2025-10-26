KLM 787 keert om na 2,5 uur vliegen

Een KLM Boeing 787 was vrijdag onderweg van Amsterdam naar Shanghai, China, toen het na 2,5 uur vliegen omkeerde. Het vliegtuig landde vervolgens weer veilig op Schiphol.

De Boeing 787-9, registratie PH-BHP, vertrok vrijdag om 16:10 uur vanaf de Kaagbaan op Schiphol voor vlucht KL895 naar Shanghai Pudong. De machine had op dat moment reeds meer dan een uur vertraging opgelopen. Via het luchtruim van Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië verliet de Dreamliner het Europese luchtruim en kwam het boven de Zwarte Zee terecht.

Toen het vliegtuig het noorden van het Turkse vasteland bereikte, besloten de piloten om te draaien, terug naar Amsterdam. Ze merkten een technisch probleem op waardoor het beter was terug te vliegen. KLM heeft echter geen verdere details gegeven over de oorzaak van het technisch mankement. Het is onduidelijk hoeveel mensen aan boord zaten van het toestel.

Na een terugvlucht van twee uur en vijftien minuten landde de KLM Boeing 787 veilig op de Polderbaan op Schiphol. Alle passagiers stapten veilig van boord en de luchtvaartmaatschappij bood een hotelovernachting aan ter opvang. De reizigers zijn zaterdag alsnog op een vervangende vlucht naar hun bestemming in China gevlogen. ©Flightradar24

Klein netwerk

Op dit moment vliegt KLM vanuit Amsterdam enkel naar de tweede grootste steden van China: Peking en Shanghai. Op beide routes zet de airline een Boeing 777-200 of 787-9 in. Dat is een betrekkelijk klein netwerk vergeleken met de situatie van voor de pandemie. Toen vloog de maatschappij behalve naar Peking en Shanghai, ook naar de steden Chengdu, Guangzhou, Hangzhou en Xiamen.

Tijdens de pandemie werden alle routes van KLM naar China geannuleerd. Mondjesmaat kwamen de verbindingen met Peking en Shanghai terug, maar door de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in 2022 werden de andere routes te duur. Dat biedt Chinese maatschappijen een groot voordeel aangezien zij het Russische luchtruim vooralsnog wel mogen gebruiken.