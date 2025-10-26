TUI breidt uit tot recordaantal vluchten

TUIfly Nederland vliegt tijdens de komende kerstvakantie 18 keer per week tussen Amsterdam en Curaçao, waarmee een recordaantal vluchten tussen Nederland en het eiland word uitgevoerd.

‘De vraag naar dit kleine stukje Nederland in het Caribisch gebied is ongelooflijk groot,’ aldus Arjan Kers, algemeen directeur van TUI. ‘Tijdens de vakantie vliegen we bijna drie keer per dag tussen Amsterdam en Curaçao.’

Extra vlucht bovenop eerdere uitbreiding

TUI had al een verhoging van het aantal vluchten voor het winterseizoen aangekondigd, van 14 naar 17 wekelijkse vluchten tussen 17 december en 24 maart, wat neer zou komen op 9.000 extra stoelen. In de kerstweken wordt nu een extra vlucht toegevoegd, waardoor het totaal op 18 per week komt. Alle nieuwe verbindingen worden non-stop uitgevoerd, zonder tussenlanding op andere eilanden zoals Bonaire of Aruba.

Toenemende populariteit onder Nederlandse reizigers

Volgens Kers blijft Curaçao in populariteit groeien onder Nederlandse reizigers, vooral als bestemming voor warm weer voor de feestdagen. ‘Veel mensen houden ervan om de feestdagen in de Antillen door te brengen,’ merkte hij op. ‘Curaçao heeft zich zeer goed gepositioneerd als bestemming, en we zien bijzonder sterke interesse van de Nederlandse markt.’

De uitbreiding volgt ook op een verzoek van de regering van Curaçao om de vliegcapaciteit te vergroten. ‘Door meer vluchten toe te voegen, kunnen we de ticketprijzen stabiel houden en ervoor zorgen dat het niet te duur wordt voor mensen die naar huis reizen,’ zei Kers. ‘Maar zoals altijd, hoe eerder je boekt, hoe beter de prijs.’

Inzet van Dreamliner

TUI zet een Boeing 787 Dreamliner in voor de extra vluchten, een toestel dat eerder werd ingezet op de route Brussel-Curaçao van het bedrijf. ‘Met wat creatieve planning zijn we erin geslaagd om het aantal vluchten verder uit te breiden.’

De route tussen Amsterdam en Curaçao is al twintig jaar een belangrijk onderdeel van het TUI fly-netwerk. Afgelopen mei werd dat jubileum gevierd, toen een Boeing 787 Dreamliner van de luchtvaartmaatschappij officieel de naam ‘Curaçao’ ontving. Curaçao is al geruime tijd een van de meest geliefde verre bestemmingen voor Nederlandse reizigers. In 2024 verwelkomde het eiland meer dan 500.000 toeristen, waarvan een aanzienlijk aantal uit Nederland kwam. De toerismesector verwacht voor de komende winter opnieuw een groot aantal bezoekers.





















