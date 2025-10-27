Embraer bereikt recordachterstand

Embraer heeft in 2025 aanzienlijk meer bestellingen binnengehaald. Daardoor nam de achterstand toe in alle vier bedrijfssegmenten: commerciële vliegtuigen, zakelijke vliegtuigen, militaire toestellen en diensten & ondersteuning.

Dankzij meerdere grote bestellingen dit jaar steeg de totale orderportefeuille van het bedrijf aan het einde van het derde kwartaal tot 31,3 miljard dollar. Dat is een recordhoogte en een stijging van 38 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

E195-E2 blijft de drijvende kracht

De groei wordt vooral gedreven door de E195-E2, het grootste model van Embraer. Dit toestel, met 132 zitplaatsen, blijkt bijzonder populair voor het ontwikkelen van nieuwe routes. Ook voor vluchten op kleinere markten waar grotere Airbus- of Boeing-toestellen niet rendabel zijn, is het toestel gewild.

Belangrijke bestellingen voor de E195-E2 kwamen dit jaar van SAS (45 vaste orders en 10 opties), ANA (15 vaste en 5 opties), LATAM (24 vaste en 50 opties) en Avelo (50 vaste en 50 opties).

Daarnaast bestelde SkyWest nog 60 vaste en 50 optionele E175-jets, een kleiner model dat profiteert van de zogeheten reikwijdteclausule in de Verenigde Staten. Deze clausule beperkt het aantal stoelen en het maximale gewicht van vliegtuigen die regionale maatschappijen voor grote luchtvaartpartners mogen inzetten. De E175 is momenteel het enige regionale toestel dat nog volledig voldoet aan die Amerikaanse eisen.

