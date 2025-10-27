Bloederige vlucht voor Boeing 777

Een Boeing 777 van Saudi Arabian Airlines steeg zaterdag op vanaf het Algerijnse Algiers, toen het enkele seconden na takeoff in botsing kwam met een zwerm vogels. Desondanks vloog het Saudia-toestel door naar Jeddah.

De Boeing 777-300ER, registratie HZ-AK31, steeg zaterdag om iets na zeven uur ’s ochtends op. Vanaf de luchthaven van de Algerijnse hoofdstad vloog het toestel als vlucht SV340 naar Jeddah, de thuisbasis van Saudia. Maar slechts enkele seconden na de takeoff ging het mis. Het toestel vloog door een grote zwerm vogels heen en raakte hierbij zwaar beschadigd. Op beelden die via social media zijn gedeeld is te zien hoe de neus, romp en het landingsgestel van de 777 onder het bloed zitten als gevolg van de birdstrike.

Een passagier aan boord van de Boeing filmde het incident. Op de video is te zien hoe de machine loskomt van de grond en ongeveer vijf seconden later in botsing kwam met de vogels. Ondanks de birdstrike besloot de Saudia-bemanning om met de zwaar toegetakelde 777 door te vliegen naar Jeddah. Na een vluchtduur van ongeveer 4,5 uur landde het vliegtuig om 13:30 uur veilig in de hoofdstad van Saudi-Arabië. Het toestel staat daar inmiddels nog altijd aan de grond. Naar verwachting zal het onderhoud aan de 777 een flinke klus worden.

Let op: schokkende beelden. New video shows the moment SV340 was hit by a flock of birds on departure from Algiers yesterday. It was initially reported that the bird strike was on arrival to Jeddah. https://t.co/gzPvd5p4u1 pic.twitter.com/3TP9deND3G— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 26, 2025

Birdstrike op Schiphol

Vorige week zaterdag vond ook op Schiphol een birdstrike plaats. Een Airbus A300 van DHL kwam tijdens de takeoff vanaf de Zwanenburgbaan in aanraking met een aantal vogels. De verkeersleiding zou daarbij een vlam uit de rechtermotor hebben zien komen, waarop de bemanning de start afbrak. Het toestel stond vervolgens ruim een dag aan de grond op Schiphol, waarna de machine terug naar Leipzig werd gevlogen.