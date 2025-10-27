Icelandair neemt eerder afscheid van widebody-vloot

Icelandair zal tegen eind 2026 alle widebody-operaties stopzetten en de uitfasering van zijn Boeing 767-300-vloot versnellen als onderdeel van een breder herstructureringsplan. De luchtvaartmaatschappij maakte de versnelde tijdlijn bekend bij de presentatie van de financiële resultaten over het derde kwartaal van 2025.

Icelandair in zwaar weer

De maatregel komt op een moment dat Icelandair probeert de winstgevendheid te herstellen na meerdere jaren van verliezen. In het derde kwartaal behaalde de maatschappij een omzet van 585 miljoen dollar, een stijging van zes procent ten opzichte van vorig jaar. De nettowinst daalde echter tot 57 miljoen dollar, een afname van 12 miljoen dollar vergeleken met dezelfde periode in 2024.

Topman Bogi Nils Bogason verklaarde dat de belangrijkste doelstelling van het bedrijf is om in 2026 terug te keren naar duurzame winstgevendheid. Volgens hem drukken de stijgende kosten op de resultaten, onder meer door de sterke IJslandse kroon, hogere lonen en algemene kosteninflatie.

Widebodies uitgefaseerd

Icelandair is van plan om voor het einde van dit jaar drie Boeing 757’s en één 767 uit dienst te nemen. In 2026 volgen nog vier 757’s en twee 767’s, waardoor de maatschappij volledig zal overschakelen op narrowbody-toestellen. Tegen medio 2026 verwacht Icelandair een vloot van 41 vliegtuigen te exploiteren, bestaande uit onder andere 21 Boeing 737 MAX-toestellen en zeven Airbus A321LR’s.

Met deze vlootvereenvoudiging reageert de maatschappij op acht jaar van financieel uitdagende resultaten. De 767’s zouden aanvankelijk pas in 2029 worden uitgefaseerd, maar de nieuwe planning sluit beter aan bij Icelandairs strategie om zich te concentreren op rendabelere bestemmingen.