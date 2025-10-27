Straaljager én helikopter crashen bij vliegdekschip

Een helikopter en een straaljager van de Amerikaanse marine zijn zondagmiddag in de Zuid-Chinese zee gestort. De twee incidenten gebeurden in nog geen uur tijd. Niemand van de inzittenden raakte hierbij gewond.

De MH-60R Sea Hawk-helikopter en de F/A-18F Super Hornet-straaljager waren bezig met routine operaties vanaf het Amerikaanse vliegdekschip USS Nimitz, toen het misging. Rond 14:45 uur crashte de helikopter in zee. Niet lang daarna stortte ook de straaljager neer. De drie inzittenden van de helikopter zijn gered door een search and rescue-team, terwijl de piloten van de straaljager de schietstoel gebruikten en zichzelf zo in veiligheid wisten te brengen. De twee incidenten houden geen verband met elkaar, zo meldt de Amerikaanse marine.

De crashes gebeurden terwijl president Donald Trump onderweg was naar Tokyo voor een overleg met de Chinese president Xi Jinping. Volgens Trump zouden de ongelukken mogelijk te maken hebben met ‘slechte brandstof’, maar de precieze oorzaak wordt op dit moment nog onderzocht door de marine.

Meerdere straaljagers gecrasht

De F/A-18 Super Hornet is niet de eerste straaljager die de Amerikaanse marine dit jaar verliest. In april van dit jaar viel er eentje overboord van het vliegdekschip USS Harry S. Truman. Met een tweede ging het mis toen er een probleem in het landingsgestel werd gedetecteerd. In augustus crashte een Super Hornet tijdens een trainingsvlucht in Virginia. Daarmee staat het verlies voor de U.S Navy dit jaar nu op vier straaljagers.

Laatste missie

De USS Nimitz is op dit moment bezig aan haar laatste operatie. Het oudste vliegdekschip van Amerika, tevens ook één van de grootste wereldwijd, vaart al vijftig jaar en werd ingezet op talloze missies. Naar verwachting gaat ze volgend jaar uit dienst.