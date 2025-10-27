Transavia van start met nieuwe route

Het winterseizoen is voor de luchtvaartsector officieel begonnen. Transavia trapte maandag meteen af met een inaugurele vlucht naar Caïro.

De nieuwe route werd in de vroege maandagochtend feestelijk geopend bij de gate op Schiphol. Het lintje werd doorgeknipt door Transavia-CFO Pieter Wensveen en de Egyptische ambassadeur Emad Magdy Hanna Kamel. ‘Met Caïro voegen we niet alleen een prachtige en historische bestemming toe aan ons netwerk, maar versterken we ook de verbinding tussen Nederland en Egypte’, aldus Wensveen. ‘Deze nieuwe verbinding tussen Caïro en Amsterdam onderstreept de sterke banden tussen onze landen. Transavia opent met deze route nieuwe mogelijkheden voor toerisme, handel en culturele uitwisseling. We verwelkomen passagiers uit Nederland graag in Egypte’, zegt de ambassadeur enthousiast. © Transavia

Drie keer per week

Transavia voert de nieuwe lijndienst naar de Egyptische hoofdstad drie keer per week uit, op maandag, woensdag en zaterdag. Met de uitbreiding is Caïro de vierde bestemming in Egypte binnen het netwerk van de maatschappij, naast de routes naar Hurghada, Sharm el Sheikh en Marsa Alam. Bovendien biedt Transavia met de vlucht een tegenhanger voor de Egyptische luchtvaartmaatschappij EgyptAir, de enige andere airline die de route bedient.

Naast Caïro vliegt de Nederlandse prijsvechter deze winter ook naar een aantal andere nieuwe bestemmingen. Zo gaat op 28 oktober de lijndienst tussen Rotterdam en Sevilla van start. Vanaf Schiphol begint de airline in november met vluchten naar het Egyptische Marsa Alam en de Marokkaanse steden Rabat en Oujda. Vanuit Brussel wordt er vanaf 3 november gevlogen op Agadir, Marokko.

