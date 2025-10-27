VS stuurt vliegdekschip van Europa naar Caraïben

De Verenigde Staten sturen het vliegdekschip USS Gerald R. Ford van Europa richting het Caribisch gebied, te midden van oplopende spanningen tussen de Amerikanen en Venezuela.

Volgens Washington moet de inzet helpen om drugssmokkel vanuit Zuid-Amerika naar Noord-Amerika verder te bestrijden. Het Pentagon bevestigt dat de Ford-groep, bestaande uit het vliegdekschip, meerdere escorteschepen en luchtsteun, de Middellandse Zee verlaat en koers zet richting Venezuela. De operatie maakt deel uit van een bredere inzet tegen drugskartels in de regio. ‘De Verenigde Staten blijven vastberaden om illegale activiteiten die onze grenzen en veiligheid bedreigen aan te pakken’, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Oorlog.

Volgens Amerikaanse media gaat het niet enkel om een antidrugsoperatie, maar ook om een duidelijk signaal richting Venezuela. De relatie tussen beide landen is de afgelopen maanden verder verslechterd, mede door beschuldigingen van steun aan drugskartels vanuit Caracas. Trump voert de druk ondertussen verder op. Zo stuurde de Amerikaanse luchtmacht afgelopen week opnieuw bommenwerpers de lucht in als een show of force richting het Venezolaanse regime.

BREAKING: US Defense Secretary Hegseth has ordered the deployment of the USS Gerald R. Ford aircraft carrier strike group to SOUTHCOM area near Venezuela pic.twitter.com/30IWchkR8s— The Spectator Index (@spectatorindex) October 24, 2025

Uitzonderlijk

De inzet van een vliegdekschip in het Caribisch gebied is uitzonderlijk. Eerder gebruikte de VS vooral marineschepen van kleiner formaat en patrouillevliegtuigen om smokkelroutes te bestrijden. Met de komst van de Ford vergroten de Amerikanen hun slagkracht in de regio aanzienlijk. De verplaatsing van de carrier kan ook relevant zijn voor Nederland, aangezien de Amerikaanse operatie plaatsvindt in de buurt van de Caribische delen van Nederland, zoals Aruba en Curaçao. Beide eilanden werken overigens al langer samen met de VS op het gebied van maritieme en drugsbestrijding.

De USS Gerald R. Ford is het modernste vliegdekschip van de Amerikaanse marine. Het nucleair aangedreven schip kan tot negentig vliegtuigen en helikopters aan boord nemen, waaronder F/A-18 Super Hornets en E-2D Hawkeye-radarvliegtuigen. Het schip wordt begeleid door onder meer torpedobootjagers en bevoorradingsschepen. Het is dan ook aannemelijk dat het schip langdurig aanwezig zal zijn in de regio.