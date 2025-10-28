Belangrijke primeur voor airline Pieter Elbers

Voor het eerst in vijf jaar is er weer een rechtstreekse vlucht met passagiers tussen India en China uitgevoerd. Luchtvaartmaatschappij IndiGo van voormalig KLM-CEO Pieter Elbers hervatte zondag de verbinding tussen Calcutta en Guangzhou, waarmee een einde komt aan een periode van bekoelde betrekkingen en gesloten grenzen tussen de twee Aziatische grootmachten.

De vluchten tussen China en India werden in 2020 stilgelegd, eerst vanwege de coronapandemie en later als gevolg van spanningen langs de Himalaya-grens. De herstart wordt door beide regeringen gezien als een teken van toenadering, al benadrukken analisten dat politieke verschillen voorlopig blijven bestaan.

Volgens IndiGo vertrok de eerste vlucht met bijna 180 passagiers aan boord. De route zal voorlopig twee keer per week worden uitgevoerd met een Airbus A320neo. Het toestel landde maandagochtend lokale tijd op Guangzhou Baiyun International Airport, waar het werd onthaald met een traditionele watersaluut. ‘Dit zal opnieuw de uitwisseling van mensen, goederen en ideeën mogelijk maken en ook de banden tussen de twee meest bevolkte landen en snelgroeiende economieën versterken’, zei IndiGo-CEO Pieter Elbers tegen de Chinese Global Times.

IndiGo-vlucht 6E 1703 vanuit India naar China © FlightRadar24

Ook Chinese airlines

De Chinese overheid heeft bevestigd dat ook China Eastern Airlines voorbereidingen treft om in november de route tussen Shanghai en New Delhi te hervatten. Daarmee komt er geleidelijk meer capaciteit op gang tussen de China en India, die voor de pandemie samen goed waren voor honderden wekelijkse vluchten.

De heropening van de luchtverbinding wordt door diplomatieke waarnemers gezien als een ‘symbolische stap’ die economische samenwerking moet bevorderen. Zowel India als China proberen hun handelsstromen te normaliseren, nu het toerisme in Azië weer aantrekt en de spanningen tussen India en de VS eerder dit jaar hoog opliepen. Voor reizigers betekent de hervatting vooral kortere reistijden en lagere kosten, omdat ze niet langer hoeven over te stappen in steden als Bangkok of Singapore.