Dit zijn de nieuwe routes vanaf Schiphol deze winter

Deze winter wordt het aanbod van bestemmingen vanaf Schiphol flink uitgebreid. Vooral KLM vergroot haar aandeel, met 161 bestemmingen en vier nieuwe toestellen voor de vloot.

KLM en Transavia

KLM voegt als nieuwe lijndiensten het Finse Kittilä en Barbados toe. Daarnaast vliegt ze de hele winter naar Ljubljana, Exeter en Hyderabad. Deze bestemmingen werden afgelopen zomer opgenomen in het netwerk, en zijn nu ook voor het winterseizoen verlengd. Vanaf eind februari wordt ook San Diego als directe vlucht aangeboden. Het is de bedoeling dat er drie keer per week op de Californische stad wordt gevlogen.

Ook Transavia breidt haar netwerk deze winter uit. Het Marokkaanse Rabat en Oujda worden als bestemming toegevoegd, evenals Marsa Alam en Caïro in Egypte. De eerste vlucht naar Caïro vertrok gisterochtend na een feestelijke opening bij de gate op Schiphol.

Winterse verblijven

Niet alleen KLM brengt deze winter haar passagiers naar de koudere oorden. Ook Corendon en EasyJet starten routes naar Finland, met respectievelijk Kuusamo en Rovaniemi. AirBaltic blijft Schiphol met de Baltische staten verbinden door zeven keer per dag naar Riga, Tallinn, Vilnius en Palanga te vliegen.

Wie liever de zon opzoekt, heeft deze winter ruime keus in het Caribisch gebied. TUI Fly Nederland breidt haar aanbod uit en vliegt tussen december en maart maar liefst zeventien keer per week naar Curaçao. Ook KLM schaalt de frequentie op en vliegt vanaf Schiphol elf keer per week op deze bestemming. Daarnaast verhoogt de blauwe maatschappij het aantal vluchten naar onder andere Kaapstad, Delhi en Panama City.

Vlootuitbreiding

Naast de uitbreiding van het winternetwerk verwacht KLM ook nog een aantal nieuwe toestellen. Het is de bedoeling dat voor het einde van 2025 de laatste Boeing 787-10 de vloot versterkt. Hiermee komt het totale aantal Dreamliners uit op vijftien. Daarnaast komen er nog drie nieuwe Airbus A321neo’s, die langzaam de verouderde Boeing 737-generatie zullen vervangen.