Opnieuw verdwijnt iconische 757 uit de lucht

Condor voerde afgelopen zondag haar laatste vlucht uit met een bijzondere Boeing 757-300. De airline vliegt het toestel over naar het VK waar het wordt overgedragen aan de leasemaatschappij.

Ruim 25 jaar geleden kwam de Boeing 757-300, registratie D-ABON, in de vloot bij de Duitse vakantievlieger. Al na zes jaar kreeg de machine haar bijzondere kleurenschema ter ere van het vijftigjarig bestaan van de luchtvaartmaatschappij. Deze bestaat uit verschillende harten in groen, blauw, roze, geel en paars op een witte romp.

Ook de bijnaam, “Willi”, van de Boeing 757 is opvallend. Het is een eerbetoon aan Wilfried ‘Willi’ Meyer, die 30 jaar lang een beslissende invloed heeft gespeeld op Condor, waaronder als hoofd verkoop. De luchtvaartmaatschappij noemde “Willi”, zelf een ‘vliegende liefdesverklaring’. Dat werd nog eens onderschreven door het motto “Wir Lieben Fliegen” op de 55 meter lange romp.

Het hoofdstuk “Willi” is nu voorbij voor Condor. De Boeing 757 vloog na haar laatste commerciële vlucht van Düsseldorf naar St. Athan, vlakbij Cardiff. Daar wordt het toestel voorlopig eerst opgeslagen. Volgend jaar begint de voorbereiding voor de teruggave van de machine aan leasemaatschappij Crestone Air Partners.

757 in IJsland

De Boeing van Condor is niet de enige 757 die deze maand vaarwel zegt. Eerder in oktober zei Icelandair ook al gedag tegen haar Boeing 757-200 met de ‘Aurora Borealis-livery’, genaamd “Hekla Aurora”. Jarenlang wist Icelandair fans en passagiers te betoveren met de kleuren van het noorderlicht die het toestel versieren. Ook installeerde de airline bijpassende sfeerverlichting aan boord.

Icelandair toonde de Hekla Aurora in 2015 voor het eerst aan het publiek. De 757 is met de hand beschilderd door een internationaal team van specialisten. Een timelapse van het proces toont hoe de romp van de 757-200 eerst een blauwe lak kreeg en haar kenmerkende gele motoren, waarna de herkenbare kleuren van de aurora borealis met de hand werden toegepast op het blauw.